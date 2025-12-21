El Misil conquistó el TC2000 y lo hizo con una gran hazaña

En este domingo 21 de diciembre, el TC2000 llevó a cabo la tan esperada final de la última fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Infinia en el regreso al autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. Con Emiliano Stang desde la pole y Matías Rossi , quien cambió de impulsor en la previa, en el tercer puesto, se ponía en marcha la carrera.

En la largada, el de Crespo pudo mantener la punta y por su parte, el piloto de Del Viso perdió una colocación, quedan en el cuarto puesto por detrás de Leonel Pernía. En el tercer giro, Rossi perdía una nueva posición y quedaba quinto, ya que fue sobrepasado por el Chevrolet Tracker de Franco Vivian.

A los 28 minutos de competencia, ingresó el auto de seguridad a la pista por un desiste de Mateo Polakovich y en ese mismo momento, Stang se despistó por un inconveniente en el neumático trasero de su Corolla Cross. Esto fue un cambio rotundo en el campeonato siendo firme candidato. Luego de que el equipo cambiara la goma, reingresó al asfalto.

Gabriel Ponce de León comenzaba a liderar la carrera tras el relanzamiento e iniciaba una nueva lucha por los primeros puestos con Pernía y Vivian. La misma pelea debió parar en el momento en el que Nicolás Palau quedaba fuera de pista y entraba nuevamente el Pace Car. La carrera que tuvo como protagonista las roturas de neumáticos, ya que a falta de diez minutos, Tiago y Leonel Pernía también tuvo inconvenientes generando el ingreso del tercer auto de seguridad.

Finalmente, Gabriel Ponce De León ganó por segunda vez en la temporada y cerró el 2025 de la mejor manera de la mano dele quipo Corsi Sports. Franco Vivian terminó tercero y Matías Rossi culminó en el tercer puesto, resultado que le alcanzó para obtener su sexto título dentro de la categoría y el primero al mando de la Toyota Corolla Cros SUV del equipo Toyota Gazoo Racing.

Fuente: Carburando