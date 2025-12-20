Manuel Iglesias Küster finalizó una experiencia única para un timonel sanjuanino

Como tantos chicos de su edad, Manuel Iglesias Küster, podría haber elegido algunos de los deportes más populares como el fútbol, el rugby o el hockey, sin embargo no fue así, eligiendo la paz que transmite la navegación a vela, e iniciándose en Optmist, la clase escuela reservada para chicos de 9 a 15 años.

Comenzó a los 9 años en el Club Vela y Remo , a quien aún representa a nivel nacional. Sus primeros pasos fueron con la instrucción de Eduardo González Villanueva y Sebastián Buenaventura y posteriormente con Mateo Maldonado. El crecimiento deportivo lo fue llevando a competencias nacionales, y con el esfuerzo familiar, llegar a entrenar en Buenos Aires con Lautaro Tablada en el Club Náutico Junín.

En nuestra provincia el Optimist se encuentra en etapas de desarrollo y que un deportista local llegue a quedar entre los mejores de Argentina e integrar el equipo nacional es algo inédito, solo alcanzado por Mateo Maldonado pero en otras clases, como ILCA6 y posteriormente ILCA7 y en Kite foil.

Por ello la importancia de la participación de Manuel como integrante la flota argentina en el recientemente finalizado Campeonato Panamericano 2025, organizado por la Federación Argentina de Yachting y la Asociación Optimist Argentina, realizado en el Club Universitario de Buenos Aires. La competencia continental, contó con más de 300 barcos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, México Estados Unidos y Canadá.

En equipos, Argentina se coronó Campeona Panamericana, mientras que en individual, Manuel clasificó a la flota de plata, en la que finalizó en el puesto 37º, completando las 10 regatas de la competencia con 350 puntos netos. Sin dudas una experiencia única para nuestro deportista, que logró llegar a la elite panamericana del optimist, compitiendo codo a codo con futuros representantes olímpicos y una gran inyección anímica para su futuro deportivo.

Manuel, junto a su familia, Julieta su mamá y Diego su papá, regresa este viernes a la provincia para continuar con el entrenamiento aprovechando que estamos en temporada alta para la práctica de los deportes a vela, mientras, buscarán el financiamiento para encarar la temporada 2026.