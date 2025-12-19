Sportivo Desamparados, golpeado pero de pie: el emotivo video tras perder la final del fútbol sanjuanino

Sportivo Desamparados atraviesa horas de sentimientos encontrados. La derrota en la final del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino frente a Unión de Villa Krause dejó una herida abierta en Patricias Sanjuaninas, donde el silencio y la desazón se hicieron sentir con fuerza tras el pitazo final. El video que compartieron en redes.

El Víbora estuvo cerca, luchó hasta el final y volvió a quedarse a las puertas del objetivo. Por eso, el golpe fue duro para jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, para una hinchada que acompañó al equipo durante todo el año.

A través de su cuenta oficial, Sportivo Desamparados compartió un emotivo video dedicado a sus hinchas, con imágenes y un mensaje de agradecimiento por el apoyo constante.

"Grandes por nuestra gente", escribieron al pie del video.