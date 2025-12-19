viernes 19 de diciembre 2025

El video

Sportivo Desamparados, golpeado pero de pie: el emotivo video tras perder la final del fútbol sanjuanino

Luego de la derrota ante Unión de Villa Krause en el Torneo Clausura, la cuenta oficial del Víbora compartió un sentido video para los fanáticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
🇳🇬 PRIMERA DIVISIÓN 🇳🇬🔚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨. 𝗗𝗘𝗦𝗔𝗠𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢𝗦 2 - 2

Sportivo Desamparados atraviesa horas de sentimientos encontrados. La derrota en la final del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino frente a Unión de Villa Krause dejó una herida abierta en Patricias Sanjuaninas, donde el silencio y la desazón se hicieron sentir con fuerza tras el pitazo final. El video que compartieron en redes.

El Víbora estuvo cerca, luchó hasta el final y volvió a quedarse a las puertas del objetivo. Por eso, el golpe fue duro para jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, para una hinchada que acompañó al equipo durante todo el año.

A través de su cuenta oficial, Sportivo Desamparados compartió un emotivo video dedicado a sus hinchas, con imágenes y un mensaje de agradecimiento por el apoyo constante.

"Grandes por nuestra gente", escribieron al pie del video.

