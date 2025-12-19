Sonríe Marcelo Gallardo: River hizo oficial la firma de Fausto Vera

Marcelo Gallardo ya tiene su primer deseo cumplido. Mientras River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo, el técnico y la dirigencia de Stefano Di Carlo avanzan en la reestructuración del plantel con una primera incorporación de peso: Fausto Vera.

Futuro millonario La primer gran alegría para Gallardo: River, a punto de incorporar a otro jugador de la Selección Argentina

Abrochó el primero Fausto Vera se fue de Atlético Mineiro y se convirtió en refuerzo de River

Tras varios días en Buenos Aires, el ex volante de Atlético Mineiro superó la revisión médica este viernes y fue oficializado como nuevo refuerzo de River . Su primera presentación llamó la atención: a diferencia de los habituales montajes fotográficos del jugador vistiendo la banda roja, el club optó por un comunicado acompañado únicamente por el escudo de la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2002114789414498810&partner=&hide_thread=false Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Fausto Vera firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra. #River2026 pic.twitter.com/8BwduDIg8Q — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

"Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra", esboza el mismo.

Posteriormente, el club compartió en sus redes sociales las imágenes de la firma del contrato. En las fotografías, se ve al futbolista junto a Di Carlo y, en otras tomas, acompañado por Agustín Forchieri (Secretario General), Mariano Barnao (Gerente de Fútbol) y su representante, Christian Bragarnik.

Según pudo averiguar TyC Sports, llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000. River comenzará mañana a emprender la pretemporada para preparar el 2026 en Ezeiza y Vera formará parte de la misma.