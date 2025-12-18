jueves 18 de diciembre 2025

Abrochó el primer

Fausto Vera se fue de Atlético Mineiro y se convirtió en refuerzo de River

El mediocampista se sumó a la lista de Marcelo Gallardo para el 2026. Su llegada al Millonario es a préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Gallardo ya tiene su primer deseo cumplido. Mientras River proyecta un 2026 con la Copa Sudamericana como objetivo, el técnico y la dirigencia de Stefano Di Carlo avanzan en la reestructuración del plantel con una primera incorporación de peso: Fausto Vera.

El mediocampista ya se encuentra en Buenos Aires. Entre hoy y mañana, se sometería a la revisión médica protocolar, mientras los clubes terminan de pulir los últimos detalles burocráticos. En principio, llegará a préstamo por un año, con un cargo de USD $500.000 y una opción de compra de USD $4.000.000, según pudo averiguar TyC Sports.

Formado en Argentinos Juniors, Vera se consolidó rápidamente como un proyecto de exportación, lo que motivó su salto al fútbol brasileño: primero al Corinthians (2022) por 7 millones de dólares y luego al Atlético Mineiro (2024) por 4.5 millones.

Su salida de Brasil se precipitó luego de que Jorge Sampaoli le informara que no estaría en sus planes principales para 2026. Ante este escenario, River -que lo proyecta como el sucesor del ya ex jugador del plantel Enzo Pérez- activó las gestiones para sumarlo.

Si bien sus números en 2025 muestran actividad (32 partidos y 1.728 minutos), el análisis profundo denota una irregularidad creciente: completó apenas el 25% de sus partidos jugados con Mineiro y perdió la titularidad en el cierre de la temporada local, ingresando desde el banco en los últimos tres encuentros.

