Armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: así pasaría Lionel Messi la Navidad en Argentina, según la IA
Una secuencia de fotos generadas por inteligencia artificial mostró cómo sería la Nochebuena ideal de Lionel Messi en el país. Las imágenes recorrieron las redes y despertaron todo tipo de reacciones entre los fanáticos.
Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha, esta vez gracias a un video creado con inteligencia artificial que recrea cómo pasaría la Navidad en la Argentina. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron una ola de comentarios, entre la sorpresa y el humor, de miles de usuarios que se sintieron identificados con la escena.
En las imágenes se lo ve al capitán de la Selección Argentina con la camiseta de Newell’s, fiel a sus raíces, preparando un asado, sacando empanadas de un horno de barro y compartiendo el momento con los suyos. La escena se completa con Messi junto a Celia, su mamá, y Antonela Roccuzzo, armando una clásica ensalada de frutas en un fuentón, una postal infaltable de la Nochebuena argentina.
Aunque se trata de una recreación digital, el contenido tocó una fibra especial entre los hinchas, que celebraron ver al mejor jugador del mundo representado en un contexto bien criollo y familiar.
Las fotos de Lionel Messi pasando la Navidad en Argentina, según la IA: