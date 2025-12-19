viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En fotos

Armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: así pasaría Lionel Messi la Navidad en Argentina, según la IA

Una secuencia de fotos generadas por inteligencia artificial mostró cómo sería la Nochebuena ideal de Lionel Messi en el país. Las imágenes recorrieron las redes y despertaron todo tipo de reacciones entre los fanáticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi
597539163_1298805278955989_8471611383519611128_n
597392902_1298805345622649_4906787989873212257_n
599945088_1298805475622636_9037315730793378661_n
598538971_1298805565622627_4878239184517187243_n
597391784_1298806415622542_2021767383178424446_n
597387406_1298804602289390_5637037046825103350_n
599902091_1298804685622715_2762813713978719334_n
602942311_1298804488956068_4575057747371312524_n
600054890_1298804738956043_2319781566198137077_n
599954291_1298804812289369_3097093779270699010_n
599941986_1298804902289360_7043801826046683035_n
598469309_1298804965622687_1753872032942296981_n
597924563_1298805065622677_5622514162081101406_n
598657284_1298805162289334_5843971452813203103_n
600282307_1298805222289328_2362207623774834616_n

Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera de la cancha, esta vez gracias a un video creado con inteligencia artificial que recrea cómo pasaría la Navidad en la Argentina. Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron una ola de comentarios, entre la sorpresa y el humor, de miles de usuarios que se sintieron identificados con la escena.

Lee además
en fotos: lionel messi y su visita a un refugio de animales en la india
Tremendo

En fotos: Lionel Messi y su visita a un refugio de animales en la India
video: lionel messi hablo en hindu y saludo a la diosa durga en su visita a la india
En redes

Video: Lionel Messi habló en hindú y saludó a la Diosa Durga en su visita a la India

En las imágenes se lo ve al capitán de la Selección Argentina con la camiseta de Newell’s, fiel a sus raíces, preparando un asado, sacando empanadas de un horno de barro y compartiendo el momento con los suyos. La escena se completa con Messi junto a Celia, su mamá, y Antonela Roccuzzo, armando una clásica ensalada de frutas en un fuentón, una postal infaltable de la Nochebuena argentina.

Aunque se trata de una recreación digital, el contenido tocó una fibra especial entre los hinchas, que celebraron ver al mejor jugador del mundo representado en un contexto bien criollo y familiar.

Las fotos de Lionel Messi pasando la Navidad en Argentina, según la IA:

597391784_1298806415622542_2021767383178424446_n
597387406_1298804602289390_5637037046825103350_n
599902091_1298804685622715_2762813713978719334_n
597539163_1298805278955989_8471611383519611128_n
597392902_1298805345622649_4906787989873212257_n
599945088_1298805475622636_9037315730793378661_n
598538971_1298805565622627_4878239184517187243_n
597391784_1298806415622542_2021767383178424446_n
597387406_1298804602289390_5637037046825103350_n
599902091_1298804685622715_2762813713978719334_n
602942311_1298804488956068_4575057747371312524_n
600054890_1298804738956043_2319781566198137077_n
599954291_1298804812289369_3097093779270699010_n
599941986_1298804902289360_7043801826046683035_n
598469309_1298804965622687_1753872032942296981_n
597924563_1298805065622677_5622514162081101406_n
598657284_1298805162289334_5843971452813203103_n
600282307_1298805222289328_2362207623774834616_n
Temas
Seguí leyendo

Una mujer, re caliente con Lionel Messi: "Asqueroso y antipático"

Según tu signo, ¿qué deberías comer para Navidad?

Irá a Penal de Chimbas por abusar de una menor en la celebración de Navidad del año pasado

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

¡Son el Grinch! Los tres signos que odian festejar la Navidad

Paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de Navidad

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el arbitro brutalmente agredido en la liga universitaria: me pegaron por adicionar tiempo, no se que se les paso por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Te Puede Interesar

A cuatro años de su puesta en marcha, los sanjuaninos opinaron sobre el funcionamiento de la Red Tulum.
Aumento

Desde enero, el pasaje de colectivo sube a $1.070 en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la fábrica de sordos
Por mora judicial

Dictan la prescripción y sobreseen a los abogados sanjuaninos apuntados por la estafa de la "fábrica de sordos"

El gobierno ya tiene predio para instalar la Zona Franca de Jáchal y ya hay interesados en operarla. Los modelos que se miran son de tres provincias donde funciona con éxito. 
Proyecto clave

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones
En las redes

Iban a abrir un local en Santa Lucía y sufrieron el robo de cerca de $10.000.000 en mercadería: buscan dar con los ladrones

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada