En fotos: Lionel Messi y su visita a un refugio de animales en la India

Lionel Messi vivió una de las postales más llamativas de su gira asiática en el cierre del GOAT Tour por la India . Acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, sus socios en el Inter Miami, el capitán argentino protagonizó una jornada muy distinta a las habituales y cerca de la naturaleza.

En su último día en suelo indio, el grupo viajó a Jamnagar, ciudad que se sumó al recorrido que ya había pasado por Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde los campeones de la MLS Cup 2025 dijeron presente y desataron la locura de los fanáticos.

Allí, Messi y compañía visitaron Vantara, un prestigioso centro de conservación de vida silvestre propiedad de Anant Ambani -uno de los empresarios más influyentes del país- y su pareja, Radhika Merchant. El complejo está dedicado al rescate, la rehabilitación y el cuidado de distintas especies, y fue el escenario de una experiencia única para el rosarino.

Leo recorrió las instalaciones, interactuó con los cuidadores y hasta se animó a alimentar animales como elefantes, rinocerontes, okapis y jirafas. Pero la imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo fue una fotografía del diez junto a un imponente tigre, una escena tan impactante como inesperada.

La agenda también tuvo espacio para lo cultural y espiritual. Messi, De Paul y Suárez participaron de un ritual tradicional llamado Aarti, una ceremonia con velas encendidas que simboliza la adoración a la luz y a las deidades. Además, el capitán argentino realizó una reverencia frente a una imagen de Lord Hanuman, una de las figuras más veneradas del hinduismo, asociada a la fuerza, la sabiduría y la devoción.

Así, entre rituales milenarios, animales salvajes y postales inolvidables, Messi cerró una gira tan particular como histórica, dejando otra huella más de su figura en cada rincón del mundo.

Las mejores fotos de Lionel Messi en un refugio de animales de la India:

