Ciclismo, final en el Bicentenario y patinaje artístico: la agenda deportiva del fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 19 y domingo 21 de diciembre, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

Repercusiones "No es un caso aislado": en la UNSJ afirman que la violencia creció en la Liga y buscan medidas severas tras la agresión al árbitro

La 15° edición de la carrera amateur de ciclismo en ruta para Libres y Máster se celebrará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre, a cuatro etapas y con contrarreloj individual incluida, y casi 200 participantes.

-Vuelta ‘Glorias del Ciclismo’

La continuidad del calendario sanjuanino de ruta que fiscaliza la Federación será este fin de semana con una competencia inédita. Glorias del ciclismo será el atractivo en Chimbas desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre.

-Agrupación Provincial de Ciclismo de Libres y Máster

El siguiente encuentro de Libres y Máster será este sábado 20, desde las 15 horas, en el interior del Autódromo El Zonda, en Rivadavia.

Newcom

Las finales de la Liga Senior se celebrarán hasta este viernes 19 de diciembre, desde las 10 y hasta las 20 horas, en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay. En total participarán más de 100 deportistas entre ambas ramas.

Running

Cielo Nocturno 2025

La inminente edición de la carrera se disputará este sábado 20, con concentración en El Pinar, Rivadavia. Las categorías serán Kids (largada a las 20:15), 6K (21:10 horas) y 12K (21:15 horas).

Fútbol / Liga Sanjuanina de Fútbol

Cuarta División: este domingo 21 a las 15 horas en el estadio San Juan del Bicentenario se disputará la súperfinal entre Colón Junior (campeón Torneo Apertura) y Alianza (campeón Torneo Clausura). En Primera no corresponde disputarla porque Unión de Villa Krause se consagró campeón en ambos torneos.

Patinaje Artístico

Este fin de semana habrá dos shows alusivos al cierre de año. Ambos están previstos para el domingo 21. El correspondiente a la Federación de Patinaje Artístico y Afines será a las 19 horas en el velódromo; mientras que el de la Federación Sanjuanina de Patín, desde las 20 horas (con la participación de los clubes Santo Domingo, Colón Junior y Sarmiento de Albardón) en el estadio Aldo Cantoni.