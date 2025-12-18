Conmoción en la NASCAR: un histórico del automovilismo murió junto a toda su familia en un accidente aéreo

Una tragedia inesperada golpeó de lleno al automovilismo estadounidense. Greg Biffle , uno de los referentes más reconocidos de la NASCAR , falleció este jueves 18 de diciembre al protagonizar un fatal accidente aéreo que también se cobró la vida de toda su familia. La información fue confirmada por el medio local WCNC, afiliado a NBC, a partir de fuentes cercanas al entorno del expiloto.

De acuerdo a los reportes iniciales, el avión privado que pertenecía a Biffle cayó en una zona rural y boscosa del estado de Carolina del Norte. Los equipos de emergencia que llegaron al lugar constataron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave.

En el siniestro perdieron la vida su esposa y sus dos hijos pequeños, un dato que profundizó el impacto emocional de la noticia y provocó una ola de mensajes de dolor y acompañamiento por parte de fanáticos, colegas y figuras históricas del automovilismo norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattvanswol/status/2001698576745861427&partner=&hide_thread=false #BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.



Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS — Matt Van Swol (@mattvanswol) December 18, 2025

Más allá de su trayectoria deportiva, Biffle también era conocido por su fuerte posicionamiento político. En reiteradas oportunidades había manifestado públicamente su respaldo al expresidente Donald Trump y participó de actos y encuentros vinculados al espacio conservador, lo que lo convirtió en una figura influyente dentro de ese sector de seguidores de la NASCAR.

Un nombre que marcó una era en la NASCAR

Nacido en Vancouver, Washington, Greg Biffle construyó una carrera sólida y respetada dentro del automovilismo estadounidense. A lo largo de su paso por la NASCAR Cup Series logró 19 triunfos, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos de su generación.

Tras su retiro de las pistas en 2016, continuó ligado al ambiente del motor, ya sea como analista, comentarista o guía de jóvenes pilotos que buscaban abrirse camino en la categoría. Su experiencia, carácter y estilo de conducción lo transformaron en un referente indiscutido.

Hoy, la NASCAR despide a uno de sus protagonistas más emblemáticos en medio de una tragedia que enluta no solo al deporte, sino también a una comunidad entera que sigue de cerca cada historia ligada a la pasión por los motores.