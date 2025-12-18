jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El automovilismo de luto

Conmoción en la NASCAR: un histórico del automovilismo murió junto a toda su familia en un accidente aéreo

El expiloto Greg Biffle viajaba en su avión privado cuando la aeronave se precipitó en Carolina del Norte. No hubo sobrevivientes y el impacto sacudió al mundo del deporte motor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
greg-biffle-2156149

Una tragedia inesperada golpeó de lleno al automovilismo estadounidense. Greg Biffle, uno de los referentes más reconocidos de la NASCAR, falleció este jueves 18 de diciembre al protagonizar un fatal accidente aéreo que también se cobró la vida de toda su familia. La información fue confirmada por el medio local WCNC, afiliado a NBC, a partir de fuentes cercanas al entorno del expiloto.

Lee además
video: lionel messi hablo en hindu y saludo a la diosa durga en su visita a la india
En redes

Video: Lionel Messi habló en hindú y saludó a la Diosa Durga en su visita a la India
El Estadio Bicentenario será anfitrión de las finales de la Liga Universitaria.
Temporada 2025

Liga Universitaria: la A y la B conocerán a sus campeones sobre el césped del Estadio Bicentenario

De acuerdo a los reportes iniciales, el avión privado que pertenecía a Biffle cayó en una zona rural y boscosa del estado de Carolina del Norte. Los equipos de emergencia que llegaron al lugar constataron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes de la aeronave.

En el siniestro perdieron la vida su esposa y sus dos hijos pequeños, un dato que profundizó el impacto emocional de la noticia y provocó una ola de mensajes de dolor y acompañamiento por parte de fanáticos, colegas y figuras históricas del automovilismo norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattvanswol/status/2001698576745861427&partner=&hide_thread=false

Más allá de su trayectoria deportiva, Biffle también era conocido por su fuerte posicionamiento político. En reiteradas oportunidades había manifestado públicamente su respaldo al expresidente Donald Trump y participó de actos y encuentros vinculados al espacio conservador, lo que lo convirtió en una figura influyente dentro de ese sector de seguidores de la NASCAR.

image

Un nombre que marcó una era en la NASCAR

Nacido en Vancouver, Washington, Greg Biffle construyó una carrera sólida y respetada dentro del automovilismo estadounidense. A lo largo de su paso por la NASCAR Cup Series logró 19 triunfos, consolidándose como uno de los pilotos más competitivos de su generación.

Tras su retiro de las pistas en 2016, continuó ligado al ambiente del motor, ya sea como analista, comentarista o guía de jóvenes pilotos que buscaban abrirse camino en la categoría. Su experiencia, carácter y estilo de conducción lo transformaron en un referente indiscutido.

Hoy, la NASCAR despide a uno de sus protagonistas más emblemáticos en medio de una tragedia que enluta no solo al deporte, sino también a una comunidad entera que sigue de cerca cada historia ligada a la pasión por los motores.

Temas
Seguí leyendo

Fausto Vera se fue de Atlético Mineiro y se convirtió en refuerzo de River

Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Una pieza de la columna vertebral dejó San Martín y ya firmó para otro equipo del ascenso

Iba en bicicleta y grabó el mejor video de la historia: del silencio en el penal de Montiel al grito desaforado de todo un país

"Vamos por la cuarta": el mensaje del sanjuanino Chiqui Tapia que ilusiona en la previa al próximo Mundial

A tres años de la Copa del Mundo: el vídeo de Julián Álvarez dedicado a San Juan en medio de los festejos

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos

El pelotón vuelve a copar Chimbas: se viene la primera vuelta Glorias del Ciclismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un ex San Martín, el jugador que quiere Boca. Foto: San Martín.
Mercado de pases

Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor. 
Clima

Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Imagen ilustrativa
Robo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas