El pelotón vuelve a copar Chimbas: se viene la primera vuelta Glorias del Ciclismo

Vuelta Glorias del Ciclismo, es la competencia inédita en San Juan que dará continuidad al actual campeonato local de ciclismo en ruta. La carrera que será la quinta del calendario se disputará a tres etapas, todas en formato pelotón, desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre 2025. El departamento anfitrión será Chimbas, con presencia de ciclistas Sub 23, Elite y Máster.

La subcomisión de ciclismo de Unión Vecinal Santo Domingo, entidad recientemente afiliada a la Federación Ciclista Sanjuanina, es la entidad a cargo de la organización, que decidió homenajear a tres reconocidos ciclistas sanjuaninos. Es el caso de Manuel ‘Topo’ Recabarren, Orlando ‘Cacho’ Bustos y Sergio ‘Payaso’ Valdez.

La fiscalización de la carrera será responsabilidad del equipo de comisario de la Federación. Y el auspicio principal del evento será del Gobierno provincial, con su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Viernes 19 de diciembre 2025

Etapa 1 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en Plaza de Villa Obrera.

Largada: a las 16:00

Recorrido: tren controlado por calle Rastreador Calivar, al norte hasta Costanera, al oeste hasta Ruta del Sol, continuidad hasta ascenso a Dique de Ullúm, retorno por sentido contrario hasta Avenida Benavidez, Rastreador Calivar, giro hacia el norte para iniciar circuito de 21 K a realizar seis veces. Total: 125 kilómetros aprox.

Llegada: Plaza de Villa Obrera a las 19:30 horas aprox.

Sábado 20 de diciembre 2025

Etapa 2 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en calle Necochea pasando calle Oro, Chimbas.

Largada: 16:00

Recorrido: tren controlado por Necochea, al norte hasta calle Rodríguez, giro a la derecha hasta calle Buenaventura Luna, giro a la izquierda hasta calle Intendente Fernández, giro a la derecha en Avenida Benavidez hasta calle Necochea, giro a la derecha para completar el circuito de 14 K a realizar nueve veces. Total: 126 kilómetros aprox.

Llegada: calle Necochea al norte pasando calle Oro.

Domingo 21 de diciembre 2025

Etapa 3 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en calle Lorenzo Fernández y Formosa, Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Largada: 16:00

Recorrido: tren controlado por calle Lorenzo Fernández hasta Avenida Benavidez, giro a mano derecha hasta Rastreador Calivar, a la derecha hasta Costanera, a la derecha hasta Salta, luego Benavidez, calle Tierney para completar circuito de 16 K a realizar ocho veces. Total: 128 kilómetros aprox.

Llegada: Avenida Benavidez y calle Tierney.

Las inscripciones a la competencia serán válidas únicamente este jueves 18 de diciembre, de 18 a 21, en la sede de la Unión Vecinal ubicada en calle Formosa 1259 oeste, Chimbas.