jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

El pelotón vuelve a copar Chimbas: se viene la primera vuelta Glorias del Ciclismo

La competencia inédita será oficial para la Federación Ciclista Sanjuanina, y se disputará en Chimbas desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclismo

Vuelta Glorias del Ciclismo, es la competencia inédita en San Juan que dará continuidad al actual campeonato local de ciclismo en ruta. La carrera que será la quinta del calendario se disputará a tres etapas, todas en formato pelotón, desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre 2025. El departamento anfitrión será Chimbas, con presencia de ciclistas Sub 23, Elite y Máster.

Lee además
un ano, dos camisetas y la misma gloria: juan colarte y la hazana de ser campeon con ellas y ellos video
"Es algo soñado"

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos
se viene ciclo nocturno 2025, la carrera que mezcla competencia y solidaridad
¡Podés inscribirte!

Se viene Ciclo Nocturno 2025, la carrera que mezcla competencia y solidaridad

La subcomisión de ciclismo de Unión Vecinal Santo Domingo, entidad recientemente afiliada a la Federación Ciclista Sanjuanina, es la entidad a cargo de la organización, que decidió homenajear a tres reconocidos ciclistas sanjuaninos. Es el caso de Manuel ‘Topo’ Recabarren, Orlando ‘Cacho’ Bustos y Sergio ‘Payaso’ Valdez.

La fiscalización de la carrera será responsabilidad del equipo de comisario de la Federación. Y el auspicio principal del evento será del Gobierno provincial, con su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Viernes 19 de diciembre 2025

Etapa 1 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en Plaza de Villa Obrera.

Largada: a las 16:00

Recorrido: tren controlado por calle Rastreador Calivar, al norte hasta Costanera, al oeste hasta Ruta del Sol, continuidad hasta ascenso a Dique de Ullúm, retorno por sentido contrario hasta Avenida Benavidez, Rastreador Calivar, giro hacia el norte para iniciar circuito de 21 K a realizar seis veces. Total: 125 kilómetros aprox.

Llegada: Plaza de Villa Obrera a las 19:30 horas aprox.

Sábado 20 de diciembre 2025

Etapa 2 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en calle Necochea pasando calle Oro, Chimbas.

Largada: 16:00

Recorrido: tren controlado por Necochea, al norte hasta calle Rodríguez, giro a la derecha hasta calle Buenaventura Luna, giro a la izquierda hasta calle Intendente Fernández, giro a la derecha en Avenida Benavidez hasta calle Necochea, giro a la derecha para completar el circuito de 14 K a realizar nueve veces. Total: 126 kilómetros aprox.

Llegada: calle Necochea al norte pasando calle Oro.

Domingo 21 de diciembre 2025

Etapa 3 – En línea.

Concentración: a las 15:00 en calle Lorenzo Fernández y Formosa, Unión Vecinal Barrio Santo Domingo.

Largada: 16:00

Recorrido: tren controlado por calle Lorenzo Fernández hasta Avenida Benavidez, giro a mano derecha hasta Rastreador Calivar, a la derecha hasta Costanera, a la derecha hasta Salta, luego Benavidez, calle Tierney para completar circuito de 16 K a realizar ocho veces. Total: 128 kilómetros aprox.

Llegada: Avenida Benavidez y calle Tierney.

Las inscripciones a la competencia serán válidas únicamente este jueves 18 de diciembre, de 18 a 21, en la sede de la Unión Vecinal ubicada en calle Formosa 1259 oeste, Chimbas.

Seguí leyendo

Campuzano anticipó el nombre del que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

"Tuvimos un partido el domingo y vinimos igual, nos plantamos": el euforico festejo del goleador del año, Luciano Riveros

A tres años de la hazaña en Qatar: los mensajes en redes de los campeones del mundo

Desde un conocido abogado al Vice y referentes del futbol sanjuanino: los famosos que no quisieron perderse la final del Clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

¡UPCN es de bronce! venció a Monteros y se quedó con el tercer lugar de la Copa ACLAV

Conmoción por el asesinato de un jugador de Barcelona

PSG venció Flamengo en los penales y es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tuvimos un partido el domingo y vinimos igual, nos plantamos: el euforico festejo del goleador del ano, luciano riveros
Unión campeón

"Tuvimos un partido el domingo y vinimos igual, nos plantamos": el euforico festejo del goleador del año, Luciano Riveros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos video
"Es algo soñado"

Un año, dos camisetas y la misma gloria: Juan Colarte y la hazaña de ser campeón con ellas y ellos

Por Carla Acosta
Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor
Aprobado

Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?
Info importante

Atención viajeros: el Paso Cristo Redentor reduce su horario por las fiestas, ¿qué pasa con Agua Negra?

Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel
Crimen en Rawson

Apuñaló a su hermano en el corazón y fue condenado a 8 años de cárcel