jueves 18 de diciembre 2025

¡Podés inscribirte!

Se viene Ciclo Nocturno 2025, la carrera que mezcla competencia y solidaridad

La competencia tendrá lugar el sábado 20 de diciembre y será con fin benéfico, ya que la inscripción consiste en un juguete nuevo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se acerca fin de año y las diferentes disciplinas comienzan a cerrar su calendario con algún resumen o en algunos casos con competencias importantes. Por el lado del running, las competencias empiezan a tomar otro tinte ya que se entremezclan con las fiestas.

En esta oportunidad Franco Oro, organiza Cielo Nocturno, competencia de pedestrismo que se llevará a cabo en El Pinar, departamento de Rivadavia. El certamen tendrá un carácter solidario ya que las inscripciones consisten en un juguete nuevo para donar.

Las distancias que tendrá serán: kids (larga 20.15), 6 km (21.15) y 12 km (21.00), en las cuales podrán competir desde los más pequeños hasta los más grandes.

Las acreditaciones serán el día sábado de 8.30 a 14:00, en Demo Equipamiento (Lateral de Circunvalación 1737 Este, J5411 Santa Lucía, San Juan )

Elementos obligatorios:

  • Número de corredor
  • Linterna
  • Hidratación

