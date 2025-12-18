Se viene Ciclo Nocturno 2025, la carrera que mezcla competencia y solidaridad

Se acerca fin de año y las diferentes disciplinas comienzan a cerrar su calendario con algún resumen o en algunos casos con competencias importantes. Por el lado del running, las competencias empiezan a tomar otro tinte ya que se entremezclan con las fiestas.

Mundo xeneize Campuzano anticipó el nombre del que puede ser el primer refuerzo de Boca Juniors

Ciclismo El pelotón vuelve a copar Chimbas: se viene la primera vuelta Glorias del Ciclismo

En esta oportunidad Franco Oro, organiza Cielo Nocturno, competencia de pedestrismo que se llevará a cabo en El Pinar, departamento de Rivadavia. El certamen tendrá un carácter solidario ya que las inscripciones consisten en un juguete nuevo para donar.

Las distancias que tendrá serán: kids (larga 20.15), 6 km (21.15) y 12 km (21.00), en las cuales podrán competir desde los más pequeños hasta los más grandes.

Las acreditaciones serán el día sábado de 8.30 a 14:00, en Demo Equipamiento (Lateral de Circunvalación 1737 Este, J5411 Santa Lucía, San Juan )

Elementos obligatorios: