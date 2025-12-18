A tres años de la hazaña en Qatar: los mensajes en redes de los campeones del mundo

Pasa el tiempo, pero el recuerdo sigue intacto. E ste 18 de diciembre de 2025 se cumplen tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 , una gesta que marcó para siempre la historia del fútbol nacional y la memoria colectiva de los argentinos.

Aquel recorrido estuvo cargado de contrastes y emociones: desde el inesperado traspié ante Arabia Saudita en el debut hasta la final inolvidable frente a Francia, que se transformó en una verdadera hazaña . La imagen de Lionel Messi alzando la Copa del Mundo, soñada durante décadas, se volvió realidad y desató una celebración multitudinaria, con millones de personas vestidas de celeste y blanco colmando calles y plazas en todo el país para festejar la llegada de la tercera estrella.

Ese sentimiento no solo permanece vivo en la gente. Los propios protagonistas de aquella conquista comenzaron a revivir la fecha a través de sus redes sociales, compartiendo postales y mensajes cargados de emoción que remiten a una jornada imborrable.

Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, a horas de disputar con el Inter la semifinal de la Supercopa de Italia frente al Bologna, fue uno de los primeros en recordar la consagración de Argentina en Qatar 2022. El Toro subió un emotivo con los mejores momentos del Mundial y compartió dos fotos históricas besando la copa.

Leandro Paredes

Leandro Paredes también se sumó al recuerdo de Qatar 2022 y compartió dos grandes fotos, con un sentido y significativo mensaje: "Somos campeones del mundo !!! Hace tres años y para toda la vida". En sólo 20 minutos, el volante de Boca ya cosechó más de 60 mil likes.

Enzo Fernández

Enzo Fernández, por su parte, reaccionó con un corazón a una publicación del Chelsea en la que recuerda que, "un día como hoy, Enzo Fernández ganó la Copa del Mundo con Argentina". El posteo de los Blues tiene más de 77 mil likes.

Paulo Dybala

El recuerdo de Paulo Dybala fue un poco más artístico. La Copa del Mundo, esa que él mismo levantó y beso luego de la final ante Francia, en manos de una persona con guantes y ya esperando por sus campeones en el Lusail Stadium.