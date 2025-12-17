¡UPCN es de bronce! venció a Monteros y se quedó con el tercer lugar de la Copa ACLAV

UPCN San Juan Vóley se quedó con el tercer puesto de la Copa ACLAV tras vencer a Monteros Vóley por 3 a 0, en partido disputado en el Polideportivo Gorki Grana de Morón.

El equipo sanjuanino se impuso en un encuentro extenso y parejo, que superó las dos horas de juego, con parciales de 30-28, 32-30 y 29-27.

El máximo anotador del partido fue el opuesto Gerónimo Elgueta, con 23 puntos, en un desarrollo marcado por la paridad y la efectividad en los momentos decisivos.

De esta manera, UPCN cerró su participación en la Copa ACLAV con un lugar en el podio y dio por finalizada su actividad oficial en 2025.

El equipo retomará la competencia en enero, cuando continúe la Liga de Vóleibol Argentina. Entre el 15 y el 18 de enero, UPCN disputará el Tour 4 de la fase regular en Buenos Aires, con partidos ante Waiwen Vóley, River Plate y Tucumán de Gimnasia.