Mal cierre del Tour 3 para UPCN: volvió a perder, ahora con San Lorenzo

El equipo sanjuanino solo pudo ganar 1 de los 3 partidos disputados. De igual manera, Los Cóndores siguen posicionados en el 2do puesto al término de la mitad inicial de la fase regular.

UPCN tuvo otro tropezón en la Liga de Voleibol Argentina. Este domingo, volvió a cosechar una nueva derrota, esta vez fue frente a San Lorenzo por 3 a 1. Irregular Tour 3 para Los Cóndores que perdieron dos de los tres partidos disputados.

El equipo sanjuanino estuvo impreciso en varios pasajes del juego y no logró sostener el ritmo cuando buscó remontar. Pese a eso, dejó definida su ubicación en la tabla al término de esta primera rueda.

Con el Tour 3 finalizado, UPCN cerró la mitad inicial de la fase regular en el segundo puesto, manteniéndose entre los principales animadores del campeonato.

Ahora el plantel se preparará para la Copa ACLAV, que se disputará del 12 al 17 de diciembre en Buenos Aires. Ese torneo coronará al campeón con la clasificación al Sudamericano de Clubes.

