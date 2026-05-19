River busca soluciones: las variantes que analiza Coudet para reemplazar a Acuña y Viña

River sumó un nuevo problema en un momento clave de la temporada. Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho durante la práctica del lunes y quedó descartado para los próximos compromisos del equipo, justo cuando el conjunto de Eduardo Coudet afronta la recta decisiva del Torneo Apertura y la Copa Sudamericana.

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Torneo Apertura La final entre River Plate y Belgrano de Córdoba ya tiene árbitro confirmado

La baja del uruguayo se suma a la situación física de Marcos Acuña, que continúa entre algodones luego de disputar apenas 15 minutos en los últimos dos encuentros por una sobrecarga muscular. Aunque el cuerpo técnico espera contar con el campeón del mundo frente a Belgrano, todavía no hay certezas sobre su recuperación.

Ante este panorama, Coudet deberá improvisar en un puesto sensible y analiza variantes dentro del plantel. El principal apuntado es Facundo González, defensor zurdo que puede desempeñarse como lateral izquierdo pese a que su posición habitual es la de marcador central.

El juvenil ya ocupó ese sector en el partido ante Banfield, en el cierre del ciclo de Marcelo Gallardo, y también sumó minutos recientemente frente a Belgrano y Carabobo. Su polifuncionalidad lo pone hoy un paso adelante en la consideración del entrenador.

La otra alternativa que maneja el DT es Lautaro Rivero, quien ya actuó como lateral izquierdo tanto en River como durante su paso por Central Córdoba. Sin embargo, utilizarlo en ese sector implicaría modificar también la zaga central, una variante que el cuerpo técnico considera más riesgosa en partidos de alta exigencia.

Con varias bajas y un calendario cargado, River vuelve a sufrir las consecuencias de la intensa seguidilla de encuentros y Coudet deberá rearmar el equipo sobre la marcha para seguir peleando en todos los frentes.