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Fútbol sanjuanino

Última fecha y máxima tensión en el Apertura local con la definición de los Play Off en juego

La Liga Sanjuanina confirmó la programación de la Fecha 17, una jornada clave para ordenar las posiciones finales y completar el cuadro de clasificados. La mayoría de los encuentros se disputará el sábado en horario unificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Torneo Apertura del fútbol sanjuanino entra en zona de definición y el margen de error ya no existe. Este fin de semana se disputará la última fecha de la fase regular, una jornada que tendrá mucho más que tres puntos en juego: habrá equipos buscando asegurar su clasificación, otros intentando mejorar su lugar en la tabla y varios pendientes de resultados ajenos.

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Con ese escenario, la Liga Sanjuanina decidió programar casi toda la fecha para el sábado 23 de mayo. La intención es evitar superposiciones con la definición de la Liga Profesional y, al mismo tiempo, mantener la atención puesta en un cierre que promete emociones en distintas canchas de la provincia.

Los encuentros se jugarán en simultáneo para darle transparencia a la definición. Desde las 16, la pelota empezará a rodar en ocho estadios y cada resultado podrá modificar el panorama de cara a la fase eliminatoria.

Uno de los partidos que se roba las miradas será el de Sportivo Desamparados frente a Unión de Villa Krause, dos equipos que llegan como protagonistas y quieren cerrar la primera etapa con fuerza. También asoman cruces importantes como Sportivo Rivadavia ante Sportivo Peñarol y Atlético Trinidad contra Colón Junior.

La programación completa será la siguiente:

Sábado 23 de mayo

  • López Peláez vs. Alianza
  • Rivadavia vs. Peñarol
  • Desamparados vs. Unión
  • Carpintería vs. 9 de Julio
  • Villa Ibáñez vs. Juventud Zondina
  • Sarmiento vs. San Lorenzo
  • Minero vs. Atenas
  • Trinidad vs. Colón Junior

Domingo 24 de mayo

  • Defensores de Argentinos vs. Marquesado

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