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El Desafío Ruta 40 llega al Villicum con acceso libre y gratuito para el público

El escenario albardonero será el punto de concentración de todas las máquinas, en las etapas que pasen por San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Del 24 al 29 de mayo se realizará el Desafío Ruta 40, con largada y llegada en la provincia de San Juan, y en el medio la carrera tendrá paso por la cuidad de San Rafael, Mendoza.

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Durante la estadía en nuestra provincia el vivac estará ubicado en los boxes del Circuito San Juan Villicum, lugar donde el público podrá ingresar en forma libre y gratuita para disfrutar de las mejores máquinas, y pilotos, como Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Yazeed Al Rajhi, Nasser Al-Attiyah y Nani Roma, además de los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides. Entre los competidores locales, estarán presentes Alberto “Puchi” Ontiveros en motos y Lisandro Sisterna, como navegante, en autos. Allí, los fanáticos podrán conocer de cerca el trabajo de los equipos y observar motos, quads, autos y UTV que formarán parte de la carrera.

La actividad oficial comenzará el domingo 24 de mayo, desde las 18 horas, con la tradicional rampa de largada que se realizará en el Centro Cultural Conte Grand, donde desfilarán todos los competidores ante el público.

Fechas y horario de apertura al público en el Circuito San Juan Villicum:

* Domingo 24 de mayo: 11 a 20:30hs

* Lunes 25 de mayo: 11 a 20:30hs

* Jueves 28 de mayo: 11 a 20:30hs

* Viernes 29 de mayo: 11 a 20:30hs

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