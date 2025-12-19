viernes 19 de diciembre 2025

Redes

"Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol": el emotivo posteo de Sebastián Penco con el que anunció su retiro

Después de 22 años como profesional, el delantero de 41 años le puso punto final a su carrera. En un mensaje cargado de gratitud, recordó amigos, camisetas y confirmó que seguirá ligado al deporte desde otro rol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
602876586_18553140136033291_1077713685759121022_n

Sebastián “Motoneta” Penco eligió las redes sociales para decir adiós. Con una frase simple, pero profunda -“Esta es mi vida y lo que te deja el fútbol”-, el delantero anunció oficialmente su retiro tras más de dos décadas de carrera profesional, en un posteo que rápidamente se llenó de mensajes de afecto de hinchas y colegas.

“Recuerdos de amigos y compañeros que dejan muchas historias. Hoy le pongo fin a lo que fueron 22 años de carrera profesional y dando un cierre que tanto costó”, escribió el atacante de 41 años. En el mismo mensaje agradeció a su familia “por acompañarme en cada viaje y cada lugar que estuve” y dejó en claro que su vínculo con el deporte no se termina: “Seguiré aportando desde otro lugar, con la misma pasión y profesionalismo que siempre tuve por el amor al fútbol”.

El posteo estuvo acompañado por una imagen cargada de simbolismo: camisetas que marcaron su recorrido, algunas usadas y otras regaladas a lo largo de los años. Entre todas, hubo dos que sobresalieron por su peso emocional: la de San Martín de San Juan, el club donde dejó una huella imborrable, y la de Atlético Minero, su último equipo como futbolista.

Penco fue uno de los jugadores con los apodos más recordados del fútbol argentino. “Motoneta” se ganó el cariño de los hinchas en cada lugar donde jugó, incluso en Independiente, donde fue querido a pesar de haber defendido la camiseta en la B Nacional. A lo largo de su carrera convirtió más de 160 goles, un número que refleja su vigencia y olfato goleador.

En San Juan, provincia donde está radicado desde hace años, escribió algunos de los capítulos más importantes de su historia. En dos ciclos con San Martín disputó casi 150 partidos y marcó 48 goles, convirtiéndose en un referente para el pueblo verdinegro. Con Independiente, en tanto, jugó 39 encuentros y anotó 10 tantos, además de ser protagonista del recordado ascenso de 2014: fue titular y completó los 90 minutos en el desempate ante Huracán.

Su último paso fue por Atlético Minero Argentino, un club joven -fundado en 2019 por iniciativa del Sindicato Jerárquico Minero- que en poco tiempo logró consolidarse en la Liga Sanjuanina y que en 2022 fue campeón local. Allí, Penco firmó contrato hasta fin de año y afrontó el Clausura, cerrando su carrera en una institución que también eligió como parte de su despedida simbólica.

Ahora, el futuro lo encontrará lejos de las canchas, pero no del fútbol. Penco se instalará en Chile, país de origen de su esposa, con la idea de comenzar una nueva etapa de vida.

Dejá tu comentario

