La impactante imagen que subió Jake Paul tras confesar que Anthony Joshua le rompió la mandíbula durante la pelea

En la noche del viernes en el Kaseya Center de Miami, el ex campeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul, quien reconoció tras el combate que el británico le provocó una fractura doble de mandíbula . El propio Paul compartió en sus redes sociales la radiografía que confirmó la magnitud de la lesión, acompañada de un mensaje desafiante en el que pidió enfrentar a Canelo Álvarez en diez días.

La fotografía publicada por Jake Paul en su cuenta de Instagram muestra con claridad las dos fracturas en su mandíbula, consecuencia directa del brutal derechazo con el que Joshua definió la pelea. “Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días” , escribió el influencer junto a la imagen, provocando inmediatamente una oleada de reacciones entre aficionados y expertos del boxeo.

image

Tras el combate, Paul brindó una entrevista sobre el ring en la que ofreció detalles sobre el impacto del golpe final y sus sensaciones en medio de la derrota. “Mi familia, mi preciosa prometida Utah. Este deporte me ha ayudado mucho en mi vida. Por cierto, creo que me he roto la mandíbula”, reconoció el estadounidense. Poco después, fue más tajante: “Definitivamente está rota. Pero ha estado bien. Una buena paliza de uno de los mejores que lo ha hecho nunca. Me encanta esta mierda y voy a volver para conseguir el cinturón del campeonato mundial en algún momento”.

La velada, ampliamente seguida tanto por fanáticos del boxeo tradicional como por seguidores de celebridades digitales, atrajo la atención global debido a las características de sus protagonistas. Anthony Joshua, con amplia experiencia y múltiples coronas mundiales en su historial, enfrentó a un rival que, pese a su presencia mediática, contaba con tan solo trece peleas profesionales y una sola derrota previa. Esta marcada diferencia de trayectoria alimentó el morbo y la controversia durante los días previos al evento.

La pelea se pactó bajo reglas especiales: Joshua no podía superar las 245 libras (111 kilos), a pesar de que la categoría de los pesos pesados no establece límites superiores. El británico marcó la balanza en 243,4 libras (110,4 kg), mientras que Paul registró 216,6 libras (98,2 kg), quedando patente la diferencia física entre ambos púgiles.

Las estadísticas previas al desenlace reflejaron el bajo número de golpes conectados por ambos: Joshua había logrado 14 impactos efectivos y Paul 10 hasta el cuarto asalto. Pese a esto, la resistencia del estadounidense sorprendió a más de uno, incluso a sus propios seguidores. Cuando fue consultado sobre si le sorprendía haber resistido seis asaltos ante un doble campeón unificado de peso pesado, Paul respondió: “Sinceramente, no me sorprende. Solo me cansé, para ser honesto”. El influencer admitió que el mayor desafío fue la fortaleza física del británico: “Fue muy difícil manejar su peso. Creo que si hubiera tenido mejor resistencia cardiovascular, podría haber aguantado y seguido peleando, pero él lo hizo increíble. Golpea muy fuerte y yo solo intenté dar lo mejor de mí”.

El desarrollo mismo de la pelea mostró a un Jake Paul enfocado en escapar y evitar el intercambio directo, recurriendo a caídas vagas y movimientos elusivos con el paso de los minutos. Durante el cuarto asalto, se desplomó varias veces, siendo estas caídas atribuidas tanto al cansancio como a una estrategia de recuperación. El árbitro Chris Young intervino en el quinto round, realizando dos conteos de protección después de que Paul cayó, aunque ninguna de las ocasiones fue consecuencia directa de un golpe contundente.

El desenlace llegó en el sexto asalto, cuando Joshua arrinconó a un exhausto Paul y, tras un golpe al cuerpo, conectó un derechazo pleno al rostro del estadounidense. Paul quedó en la lona y no logró recuperarse antes de que finalizara el conteo.

image

La derrota representó para Jake Paul su segunda caída profesional. Hasta ahora había acumulado doce victorias (siete de ellas por nocaut) ante rivales de perfil variado, entre ellos ex peleadores de UFC, un ex basquetbolista de la NBA y dos figuras retiradas del boxeo profesional. Por su parte, Joshua logró su victoria número 28 (24 por nocaut) y revalidó su estatus como uno de los referentes vigentes de la categoría.

En medio del debate sobre la legitimidad deportiva y el atractivo comercial de este tipo de peleas, la imagen de la doble fractura publicada por Paul instaló el tema del riesgo real al que se someten quienes cruzan la frontera entre el mundo del espectáculo y el boxeo profesional. El estadounidense no ocultó su voluntad de regresar al ring: “Me encanta este deporte y voy a volver para conseguir un cinturón del campeonato mundial”, aseguró.

