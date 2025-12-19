viernes 19 de diciembre 2025

Recetas

Salsa de yogurt casera: el aliño fresco y económico para tus platos

Fácil de preparar, liviana y versátil, esta receta de salsa de yogurt se hace en pocos minutos y es ideal para acompañar ensaladas, kebab, falafel y sandwiches.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La salsa de yogurt se ganó un lugar en muchas cocinas por ser una opción práctica, fresca y accesible para sumar sabor sin complicaciones. En apenas 20 minutos y con ingredientes simples, se puede preparar un aliño ideal para ensaladas, bocadillos o platos de inspiración mediterránea y árabe. Además, es una alternativa más liviana frente a salsas tradicionales como la mayonesa.

Para su preparación se necesitan dos yogures naturales -o yogurt griego si se busca una textura más espesa-, aceite de oliva virgen extra, jugo de limón, ajo, sal, pimienta y hojas de menta fresca. Todos los ingredientes se colocan en el vaso de la batidora y se procesan hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. Una vez lista, se recomienda llevarla a la heladera para que tome cuerpo y se enfríe antes de servir. Bien tapada y refrigerada, puede conservarse hasta tres días.

La salsa de yogurt es sumamente versátil: acompaña muy bien kebab, falafel, carnes, verduras crudas y sandwiches, y también funciona como aderezo liviano para ensaladas. Entre sus variantes más populares está la incorporación de pepino rallado y escurrido, al estilo tzatziki, o el reemplazo de la menta por eneldo o cilantro. Económica, adaptable y fresca, es una receta que suma puntos tanto por sabor como por practicidad en el día a día.

