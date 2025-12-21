domingo 21 de diciembre 2025

Pronóstico

¿Adiós al sol por un rato? Así estará el clima este lunes en San Juan

Con temperaturas que serán elevadas, aunque no alcanzarían los 30°, el Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el tiempo en los días previos a la Navidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una mínima de 22° y una máxima de 29°, el tiempo en San Juan se presentaría inestable según lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional. Es que, para el inicio de la semana, el sol desaparecería entre la gran presencia de nubes en el cielo sanjuanino.

Tras las leves lloviznas y precipitaciones que se registraron mayormente de madrugada durante este fin de semana, se espera que las temperaturas no alcancen los 30°, aunque de igual modo serán elevadas.

Tormentas aisladas en las primeras horas del lunes y luego mayor presencia de nubes, así se advierte que será el clima en la previa a la Navidad. Si bien las posibilidades de precipitación son pocas, el viento sería el que se llevará el protagonismo, aunque de forma moderada. En ese marco, se prevén ráfagas de 30km/h como máxima.

