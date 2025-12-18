jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con epicentro en Buenos Aires

En la marcha contra la reforma laboral, la CGT amenazó con un paro general si trataban y aprobaban el proyecto en el Senado

La movilización tuvo lugar mientras el proyecto de modernización laboral avanza en el Senado, con una fuerte presencia sindical en la Plaza de Mayo. Durante la tarde de este jueves se vio un amplio operativo de seguridad y un clima de tensión entre el Gobierno y las centrales obreras por los cambios propuestos en la legislación laboral. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una masiva movilización a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió que podría convocar a un paro general si la iniciativa es aprobada por el Senado. La concentración comenzó formalmente a las 15, aunque desde el mediodía distintos gremios, organizaciones sociales y sectores políticos ya se encontraban en la zona.

Lee además
el mileismo definio el cambio del proyecto original de la reforma laboral y el debate sera en febrero
Confirmado

El mileísmo definió el cambio del proyecto original de la reforma laboral y el debate será en febrero
El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

La convocatoria fue definida por el Consejo Directivo de la CGT y contó con el acompañamiento de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Se trata de la cuarta acción callejera del movimiento obrero contra la Casa Rosada, pero la primera que se realiza en el marco del tratamiento legislativo de una reforma que propone cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y en otras normas que regulan las relaciones laborales individuales y colectivas.

La movilización se dio con la adhesión de sectores de la oposición, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La movilización se dio con la adhesión de sectores de la oposición, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Si bien el Ejecutivo introdujo modificaciones al texto original y eliminó algunos artículos cuestionados tras negociaciones con la central sindical, la CGT mantiene su rechazo al proyecto. Entre los principales puntos objetados se encuentran las restricciones al derecho de huelga, la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la flexibilización de derechos individuales, como la reducción del costo de las indemnizaciones por despido y la implementación del banco de horas para extender la jornada laboral. También cuestionan cambios en aspectos salariales y la derogación de estatutos sectoriales.

image

En la Plaza de Mayo se montó un escenario desde el cual distintos dirigentes sindicales expresaron la postura del movimiento obrero, mientras que en simultáneo el proyecto era debatido en el Senado. La presidenta del plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, Patricia Bullrich, abrió a las 9 la segunda jornada de exposiciones, que se extendió hasta pasado el mediodía.

La movilización se desarrolló bajo un amplio operativo de seguridad con más de 1.500 efectivos desplegados en la zona, que incluyó vallados y restricciones en los accesos a la Casa Rosada. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que la instrucción fue evitar enfrentamientos y garantizar el carácter pacífico de la protesta, aunque se activó un sistema de alerta temprana ante la posibilidad de incidentes durante la desconcentración.

image

El presidente Javier Milei siguió la jornada desde su despacho en Casa Rosada, adonde se trasladó por la tarde. Funcionarios del Ejecutivo minimizaron el impacto político de la protesta y señalaron que la fecha elegida no coincidió con una sesión legislativa. En paralelo, miembros del Gabinete y referentes de La Libertad Avanza mantuvieron reuniones internas para evaluar el escenario político, en un contexto marcado por recientes dificultades del oficialismo en la Cámara de Diputados.

Temas
Seguí leyendo

El secretario de Trabajo sobre la reforma laboral: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho"

Contra la reforma laboral, la CGT anunció una marcha para el 18 de diciembre

El Consejo de Mayo presentó el informe final que enviará al Congreso, con las reformas laborales e impositivas como foco

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los libertarios sanjuaninos Abel Chiconi (en primer plano) y José Peluc (dos filas detrás, de corbata celeste), en el momento de la votación del presupuesto nacional 2026. video
Posturas

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

El nuevo régimen fiscal RIMI que viene con la reforma laboral que impulsa la Nación busca acelerar inversiones productivas y mejorar el flujo financiero de las pymes, con impacto directo en economías regionales como San Juan.
Qué es el RIMI

El capítulo poco visible de la reforma laboral de Milei: los incentivos fiscales para pymes y el impacto en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados video
Tiempo en Chile

Cómo son los billetes chilenos y qué revisar para evitar ser estafados

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas
UFI Norte

Abusó sexualmente de su pequeña hija y también la amenazó de muerte: no irá al Penal de Chimbas

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada
En fotos

El día que Argentina logró la tercera estrella: así lo festejo San Juan, con una Plaza 25 explotada

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera
Legislatura

La Zona Franca de Jáchal, más cerca: aprobaron la expropiación del terreno, tras 30 años de espera