sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Sábado con calor y sol en San Juan para encarar el fin de semana

El pronóstico del clima anticipa una jornada típica de verano en la capital sanjuanina con altas temperaturas, pocas nubes y un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Para este sábado , el Servicio Meteorológico Nacional y diferentes modelos meteorológicos coinciden en que San Juan vivirá una jornada calurosa y mayormente soleada, con la mínima rondando los 20 °C durante las primeras horas de la mañana y una máxima que trepará hasta cerca de los 32 °C por la tarde, sin precipitaciones significativas previstas para la ciudad.

Lee además
5 mangas medievales que debes conocer
Lectura

5 mangas medievales que debes conocer
Calor. 
Clima

Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan

El tiempo se presentará estable, con cielo parcialmente limpio y pocas nubes a lo largo del día, lo que invitará a los vecinos a aprovechar las últimas horas del fin de semana para realizar actividades al aire libre o las compras previas a las fiestas.

Pese al calor, la ausencia de lluvias y la presencia de vientos moderados contribuirán a una sensación térmica agradable por la noche, cuando el termómetro lentamente descienda y acompañe el descanso o las salidas nocturnas.

Así, el sábado en San Juan se perfila como una típica jornada estival, con temperaturas altas y cielo despejado que marcarán el cierre de la semana y darán paso a un fin de semana con buen ambiente climático para disfrutar.

Seguí leyendo

La marcha contra la reforma laboral se hizo sentir en San Juan

En la marcha contra la reforma laboral, la CGT amenazó con un paro general si trataban y aprobaban el proyecto en el Senado

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
5 mangas medievales que debes conocer
Lectura

5 mangas medievales que debes conocer

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Cambio de botellas y otros reciclables por plantines y compost, la propuesta de Cambio Verde para la última edición del año.
En San Juan

Plantines a cambio de botellas en desuso, la propuesta del programa Cambio Verde para despedir el año

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con calor y sol en San Juan para encarar el fin de semana

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

El microcentro sanjuanino volvió a llenarse: fuerte repunte de ventas por las compras navideñas
Economía

El microcentro sanjuanino volvió a llenarse: fuerte repunte de ventas por las compras navideñas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000