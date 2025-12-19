Sábado con calor y sol en San Juan para encarar el fin de semana

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.

Para este sábado , el Servicio Meteorológico Nacional y diferentes modelos meteorológicos coinciden en que San Juan vivirá una jornada calurosa y mayormente soleada, con la mínima rondando los 20 °C durante las primeras horas de la mañana y una máxima que trepará hasta cerca de los 32 °C por la tarde, sin precipitaciones significativas previstas para la ciudad.

El tiempo se presentará estable, con cielo parcialmente limpio y pocas nubes a lo largo del día, lo que invitará a los vecinos a aprovechar las últimas horas del fin de semana para realizar actividades al aire libre o las compras previas a las fiestas.

Pese al calor, la ausencia de lluvias y la presencia de vientos moderados contribuirán a una sensación térmica agradable por la noche, cuando el termómetro lentamente descienda y acompañe el descanso o las salidas nocturnas.

Así, el sábado en San Juan se perfila como una típica jornada estival, con temperaturas altas y cielo despejado que marcarán el cierre de la semana y darán paso a un fin de semana con buen ambiente climático para disfrutar.