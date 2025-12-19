viernes 19 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lectura

5 mangas medievales que debes conocer

Por Redacción Tiempo de San Juan
59990458_student-books-and-education-on-shelf-at-library-for-project-research-reading-or-studying-academic-knowledge-goal-woman-university-ladder-and-literature-story-with-information-for-learning-growth
68912238_girl-lying-on-a-carpet-reading-books
95168054_diverse-schoolgirls-reading-books-in-the-library-to-focus-on-mandatory-literature

El mundo del manga está lleno de géneros fascinantes, pero pocos capturan la imaginación como los mangas medievales. Estas obras transportan a los lectores a universos plagados de castillos imponentes, espadas relucientes, monstruos aterradores, hechicería ancestral y aventuras épicas que evocan la Edad Media europea o asiática.

Lee además
Calor. 
Clima

Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan
la marcha contra la reforma laboral se hizo sentir en san juan
Fotos

La marcha contra la reforma laboral se hizo sentir en San Juan

En Argentina, donde la cultura otaku crece con fuerza gracias a ferias como la Comic Con Experience o tiendas especializadas en Buenos Aires y Córdoba, estos mangas no solo entretienen, sino que invitan a reflexionar sobre temas eternos como el poder, la venganza y la humanidad en entornos brutales. Sus ambientaciones detalladas, con armaduras oxidadas, aldeas feudales y bosques encantados, combinan historia ficticia con elementos fantásticos, haciendo que cada página sea un portal a un pasado mítico.

95168054_diverse-schoolgirls-reading-books-in-the-library-to-focus-on-mandatory-literature

Para los fanáticos locales que buscan lecturas inmersivas, esta selección de cinco obras destacadas ofrece variedad, desde la oscuridad visceral hasta la economía ingeniosa, pasando por la melancolía eterna. Cada una brilla por su narrativa profunda y arte magistral, ideal para maratones de lectura en tardes lluviosas de invierno patagónico.

Crossed Comics: Una mirada alternativa al mundo medieval

Crossed Comics, escrita por el controvertido Garth Ennis e ilustrada inicialmente por Jacen Burrows, se presenta como una serie de cómics occidentales que, por su estilo crudo y temático, resulta adaptable al espíritu del manga para públicos adultos en Argentina. Publicada desde 2008 por Avatar Press, esta distopía de terror arrasa con un medievo ficticio infestado por una pandemia global que transforma a las personas en maníacos homicidas, identificados por una erupción roja en forma de cruz en la cara.

A diferencia de zombis sin mente, estos "Crossed" conservan su inteligencia plena, pero actúan impulsados por sus peores impulsos sádicos, desatando caos gore en aldeas feudales, castillos sitiados y caminos embarrados que evocan la Europa medieval más decadente.

En este universo brutal, un grupo de supervivientes no infectados, desde campesinos armados con horcas hasta nobles huidos, lidia no solo con ataques salvajes, sino con el horror psicológico de ver a seres queridos convertirse en monstruos capaces de violaciones, canibalismo y torturas calculadas.

La narrativa de Crossed Comics explora la depravación humana al desnudo, preguntándose si la civilización medieval es solo una fina capa sobre la barbarie innata, con paneles viscerales que muestran desmembramientos explícitos y escenas de depravación que no dejan nada a la imaginación. Ennis, conocido por obras como The Boys y Preacher, usa esta premisa para criticar ferozmente la sociedad feudal, la corrupción eclesiástica que predica moralidad mientras ignora plagas, los señores que sacrifican aldeanos por poder y la fragilidad de la fe ante el apocalipsis.

68912238_girl-lying-on-a-carpet-reading-books

Berserk: La fantasía oscura definitiva

Berserk manga, creada por el legendario Kentaro Miura antes de su fallecimiento en 2021, se erige como el pilar indiscutible del manga medieval. La historia sigue a Guts, un mercenario colosal marcado por una marca demoníaca que atrae horrores sobrenaturales, en su cruzada interminable contra un mundo medieval ficticio inspirado en la Europa del siglo XV.

Este universo está repleto de nobles corruptos, ejércitos mercenarios y entidades infernales conocidas como los Apóstoles, donde las batallas se resuelven con una espada gigantesca llamada Dragonslayer que parte montañas de carne y hueso. El arte de Miura evoluciona de paneles densos y realistas a composiciones épicas que capturan la brutalidad de las guerras feudales, con detalles como armaduras abolladas y paisajes devastados que hacen palpable la desesperanza.

Lo que eleva a Berserk manga por encima de otros es su exploración psicológica, Guts no solo lucha contra monstruos externos, sino contra su propio trauma, traición y sed de venganza tras los eventos del Eclipse, un ritual apocalíptico que destruye su vida. Influenciado por obras como El señor de los anillos y películas de fantasía oscura, el manga critica la nobleza feudal y la religión opresiva, temas que resuenan en lectores argentinos familiarizados con historias de dictaduras y luchas sociales.

Con más de 40 volúmenes, su legado perdura, inspirando adaptaciones anime y spin-offs, y atrayendo a fans que debaten en foros locales sobre si la continuación por Studio Gaga mantiene el espíritu original. En librerías como Yume o El Ateneo, sus tomos en español vuelan de los estantes, confirmando su estatus como lectura obligada para quienes aman la fantasía sin concesiones.

Spice and Wolf: La magia de la economía y la aventura

Spice and Wolf, de Isuna Hasekura, reinventa el manga medieval al centrarse en el comercio en lugar de la espada. El protagonista, Kraft Lawrence, es un mercader nómada que recorre ferias y pueblos en un mundo inspirado en la Europa medieval del siglo XIII, con monedas de oro, gremios monopolísticos y rutas comerciales plagadas de bandidos.

Su vida cambia al encontrar a Holo, una diosa lobo antropomórfica con orejas y cola, quien lo acompaña en trueques astutos de trigo, especias y pieles, navegando crisis como la hambruna o la inflación por devaluación monetaria. El arte detallado ilustra mercados bulliciosos, tabernas humeantes y paisajes rurales con una precisión que educa sobre economía feudal sin ser didáctico.

La genialidad radica en cómo integra fantasía ligera con realismo histórico, Holo usa su sabiduría milenaria para predecir mercados, mientras Lawrence aprende lecciones de riesgo y codicia humana. Temas como la independencia femenina y el choque entre tradición pagana e iglesia cristiana añaden profundidad romántica y filosófica, convirtiéndolo en un bálsamo para lectores cansados de violencia.

En Argentina, donde el manga económico gana terreno entre emprendedores jóvenes, sus 17 volúmenes. Es perfecto para quienes disfrutan tramas inteligentes que transforman un viaje comercial en una odisea épica.

Frieren: Beyond Journey's End: La melancolía de los héroes después de la gran aventura

Frieren, Beyond Journey's End, de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe, ofrece una visión introspectiva del medievo fantástico. Tras derrotar al Rey Demonio con su party de héroes, la elfa maga Frieren, inmortal y longeva, emprende un peregrinaje solitario para comprender las emociones humanas efímeras.

Ambientado en un mundo de magia elemental, dragones y ruinas antiguas, la narrativa avanza con episodios autoconclusivos donde recolecta hechizos olvidados y revive memorias, acompañada por un guerrero humano y una enana monje. El arte minimalista y etéreo contrasta con explosiones mágicas, enfatizando la quietud de bosques encantados y torres derruidas.

Su encanto reside en la exploración del duelo, la amistad y el tiempo. Frieren, ajena al paso humano, aprende a valorar conexiones fugaces, tocando fibras sensibles en una sociedad acelerada como la argentina post-pandemia. Con un ritmo pausado que prioriza diálogos profundos sobre acción, ha conquistado premios como el Manga Taisho y tops globales, disponible en ediciones Panini para fans locales. Ideal para tardes reflexivas, este manga demuestra que el heroísmo medieval trasciende la batalla.

Dororo: El Japón medieval en la literatura gráfica

Dororo, obra maestra de Osamu Tezuka, padre del manga moderno, ambienta su epopeya en el Japón feudal del siglo XVI, un medievo asiático de daimyos beligerantes y yokai. Hyakkimaru, un ronin con prótesis mecánicas, recupera órganos robados por 48 demonios que su padre sacrificó por poder, aliándose con Dororo, un ladrón huérfano. Las viñetas capturan samuráis en armadura lamélar, castillos en llamas y espíritus vengativos, fusionando historia real como las guerras Sengoku con folclore.

Tezuka profundiza en la humanidad robada versus la compasión, con Hyakkimaru ganando sensibilidad al recuperar sentidos. Su influencia en adaptaciones como el anime de MAPPA lo mantiene vigente, accesible en Argentina vía streaming y tomos en español, atrayendo a lectores que ven paralelos con gauchos errantes en pampas hostiles.

Seguí leyendo

En la marcha contra la reforma laboral, la CGT amenazó con un paro general si trataban y aprobaban el proyecto en el Senado

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Grupo Lorenzo lanza el Gran negocio de Fin de Año con baja de precios y tasas

Los jubilados de ANSES tendrán dos "extras" en enero: ¿Por qué se pagan y de cuánto son?

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Escándalo entre policías de Chimbas: la despedida de fin de año terminó a las piñas y con una denuncia

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio
Insólito

La inusual declaración de un juez por un ¿error? de la parte querellante en pleno juicio

Castigan a la sanjuanina acusada de crear cuentas mulas para estafas virtuales
Zafó de la prisión

Castigan a la sanjuanina acusada de crear "cuentas mulas" para estafas virtuales

Te Puede Interesar

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones
Judicial

Presunta estafa con módulos habitables: imputaron a un empresario, pero quedó libre con embargo por $8 millones

Por Juan Ortiz
Reparto de ATN. Manuel Adorni y Diego Santilli junto a los gobernadores de San Juan y Catamarca.
Plata nacional

Los ATN de Milei: San Juan recibió el doble de fondos que Mendoza

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza
Violencia en el fútbol

Habló el árbitro brutalmente agredido en la Liga Universitaria: "Me pegaron por adicionar tiempo, no sé qué se les pasó por la cabeza"

Guillermo Baigorrí asumió el 19 de noviembre como Fiscal General de la Corte. 
Tarea conjunta

En San Juan arman una comisión entre fiscales y funcionarios para definir una actuación penal "sin discrecionalidad"

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro