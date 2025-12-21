domingo 21 de diciembre 2025

Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

El impactante episodio fue durante la madrugada de este domingo. El efectivo estaba yendo a trabajar cuando sucedió el violento asalto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un efectivo de la Policía de San Juan fue víctima de dos delincuentes este domingo en la madrugada. Alrededor de las 00:30 horas, el policía se estaba dirigiendo a su trabajo cuando fue abordado por los ladrones, que, manipulando un cuchillo le asestaron una puñalada muy grave en uno de sus brazos.

Según manifestaron fuentes policiales a este diario, el efectivo estaba a bordo de su auto cuando en la esquina de Mendoza e Independencia se paró. Ahí fue sorprendido por estos malvivientes, uno de ellos lo amenazó con el cuchillo y en un forcejeo le sacó el celular y lo hirió en el brazo izquierdo.

El uniformado se quedó en la escena del hecho y fue ayudado por vecinos. Sus colegas fueron alertados y a él lo enviaron en “clave rojo” al hospital ya que perdía gran cantidad de sangre, informaron.

El policía que fue víctima de este suceso fue identificado como Daniel Vargas y tiene el rango de agente. Se estaba dirigiendo a su puesto de trabajo que queda ubicado en el puesto de la Unidad Operativa Ansilta, expresaron a este diario.

El caso recayó en la comisaría jurisdiccional, como así también en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad.

