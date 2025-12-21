Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Un efectivo de la Policía de San Juan fue víctima de dos delincuentes este domingo en la madrugada. Alrededor de las 00:30 horas, el policía se estaba dirigiendo a su trabajo cuando fue abordado por los ladrones, que, manipulando un cuchillo le asestaron una puñalada muy grave en uno de sus brazos.

Según manifestaron fuentes policiales a este diario, el efectivo estaba a bordo de su auto cuando en la esquina de Mendoza e Independencia se paró. Ahí fue sorprendido por estos malvivientes, uno de ellos lo amenazó con el cuchillo y en un forcejeo le sacó el celular y lo hirió en el brazo izquierdo.

El uniformado se quedó en la escena del hecho y fue ayudado por vecinos. Sus colegas fueron alertados y a él lo enviaron en “clave rojo” al hospital ya que perdía gran cantidad de sangre, informaron.

El policía que fue víctima de este suceso fue identificado como Daniel Vargas y tiene el rango de agente. Se estaba dirigiendo a su puesto de trabajo que queda ubicado en el puesto de la Unidad Operativa Ansilta, expresaron a este diario.

El caso recayó en la comisaría jurisdiccional, como así también en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad.