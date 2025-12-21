domingo 21 de diciembre 2025

Tremendo susto

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

El hecho sucedió este domingo por la mañana, en el interior del Barrio Cruce de los Andes, donde se encuentra ubicado un taller mecánico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un voraz incendio se desató este domingo por la mañana en Pocito y terminó con un automóvil completamente destruido por las llamas. El siniestro ocurrió en el interior del Barrio Cruce de los Andes, sector 2, en un taller mecánico, donde había varios vehículos estacionados.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el fuego se habría iniciado a raíz de un accidente con pirotecnia, ya que en las inmediaciones del taller había niños jugando con elementos explosivos momentos antes de que se desatara el incendio. Las llamas alcanzaron rápidamente a uno de los automóviles que se encontraba en reparación, provocando importantes daños materiales.

Ante la magnitud del foco ígneo, intervinieron los Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes lograron controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos y viviendas cercanas.

En tanto, personal policial trabaja en la investigación para determinar con precisión el origen real del incendio y establecer responsabilidades. Si bien la hipótesis de la pirotecnia es una de las principales líneas de análisis, no se descartan otras posibles causas.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el hecho generó alarma entre los vecinos de la zona debido a la rapidez con la que avanzaron las llamas.

