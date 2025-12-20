Detuvieron a "El Toty" Agüero por una seguidilla de robos en Santa Lucía

Una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones Central permitió detener a Agüero , conocido como “El Toty”, acusado de protagonizar una serie de robos en viviendas del departamento Santa Lucía . El sospechoso, de 25 años y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, fue identificado luego de un trabajo que incluyó recolección de pruebas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

Los hechos se registraron a partir del 14 de diciembre y fueron tres episodios distintos. En el primero, el delincuente ingresó a una casa tras violentar una puerta y se llevó una computadora, un teléfono celular, una linterna y mercadería. En otro domicilio intentó cometer un robo, pero escapó del lugar y abandonó una consola PlayStation 5 junto con joysticks. El tercer ataque fue en otra vivienda, de donde sustrajo electrodomésticos, prendas de vestir, perfumes y joyas.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Policía logró identificar al presunto autor y solicitó una orden de allanamiento. El procedimiento se concretó con resultado positivo: Agüero fue detenido y se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa.

Tras el operativo, el acusado fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Los efectos recuperados y el material secuestrado fueron puestos en manos del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.