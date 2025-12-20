sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Detuvieron a "El Toty" Agüero por una seguidilla de robos en Santa Lucía

El joven de 25 años fue arrestado tras una investigación de la Brigada Central que lo vinculó con al menos tres hechos ocurridos a mediados de diciembre en viviendas del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-20 at 15.33.27

Una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones Central permitió detener a Agüero, conocido como “El Toty”, acusado de protagonizar una serie de robos en viviendas del departamento Santa Lucía. El sospechoso, de 25 años y con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, fue identificado luego de un trabajo que incluyó recolección de pruebas, testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

Lee además
barrio valle grande: un allanamiento termino con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
violento choque entre un auto y una moto en rawson: una joven sufrio graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

Los hechos se registraron a partir del 14 de diciembre y fueron tres episodios distintos. En el primero, el delincuente ingresó a una casa tras violentar una puerta y se llevó una computadora, un teléfono celular, una linterna y mercadería. En otro domicilio intentó cometer un robo, pero escapó del lugar y abandonó una consola PlayStation 5 junto con joysticks. El tercer ataque fue en otra vivienda, de donde sustrajo electrodomésticos, prendas de vestir, perfumes y joyas.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Policía logró identificar al presunto autor y solicitó una orden de allanamiento. El procedimiento se concretó con resultado positivo: Agüero fue detenido y se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa.

Tras el operativo, el acusado fue trasladado a la Central de Policía, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Los efectos recuperados y el material secuestrado fueron puestos en manos del Ministerio Público Fiscal, que continuará con la investigación para determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.

Seguí leyendo

Recuperaron una moto robada tras un operativo en Villa Hipódromo

Caso Raúl Tellechea: difundieron las razones por las que el tribunal decidió absolver a los acusados por la desaparición forzada del ingeniero

Misterio por un hombre que se tiró de un cuarto piso en un coqueto hotel del microcentro

Juicio Raúl Tellechea: desolación total y suspensión de la lectura de fundamentos

Detuvieron a "El Cocodrilo", un prófugo del Penal: estaba en la casa de sus padres

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactantes imagenes del choque en ruta 40: revelaron la identidad de los conductores
En Media Agua

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Violento choque en el Conector Sur: una joyita terminó destrozada
Siniestro vial

Violento choque en el Conector Sur: una 'joyita' terminó destrozada

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado
Sarmiento

Fortísimo accidente en Media Agua: tuvieron que rescatar a un conductor que quedó atrapado

Te Puede Interesar

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Plaza de Desamparados, una de las obras clave del 2026. 
Ordenanza

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy
Historia

El deporte que no conocían y hoy los hace soñar: con sello sanjuanino, el hockey sobre patines llegó a un pueblito de Jujuy

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan