sábado 20 de diciembre 2025

En Caucete

Detuvieron a "El Cocodrilo", un prófugo del Penal: estaba en la casa de sus padres

El sujeto cumplía condena por el delito de robo. Usó el beneficio de la salida transitoria para no regresar al Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Sección Brigada de Investigaciones Este concretó en las últimas horas la detención de Esteban Ismael Saavedra, conocido como “El Cocodrilo”, quien era intensamente buscado por la Justicia tras haber incumplido un beneficio judicial.

De acuerdo a la información oficial, el sujeto violó el régimen de salidas transitorias el pasado 15 de diciembre, motivo por el cual el Juzgado de Ejecución Penal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra.

Luego de un trabajo investigativo, personal policial logró establecer su paradero y montó un operativo que permitió aprehenderlo en la vivienda de sus padres, ubicada en el barrio Felipe Cobas, en el departamento Caucete.

Una vez detenido, Saavedra fue puesto a disposición del Juzgado interviniente, que ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la pena pendiente por un delito de robo por el que había sido condenado.

Dejá tu comentario

