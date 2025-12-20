Detuvieron a "El Cocodrilo", un prófugo del Penal: estaba en la casa de sus padres

La Sección Brigada de Investigaciones Este concretó en las últimas horas la detención de Esteban Ismael Saavedra , conocido como “El Cocodrilo” , quien era intensamente buscado por la Justicia tras haber incumplido un beneficio judicial.

De acuerdo a la información oficial, el sujeto violó el régimen de salidas transitorias el pasado 15 de diciembre , motivo por el cual el Juzgado de Ejecución Penal lo declaró en rebeldía y emitió una orden de captura en su contra.

Luego de un trabajo investigativo, personal policial logró establecer su paradero y montó un operativo que permitió aprehenderlo en la vivienda de sus padres, ubicada en el barrio Felipe Cobas, en el departamento Caucete.

Una vez detenido, Saavedra fue puesto a disposición del Juzgado interviniente, que ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la pena pendiente por un delito de robo por el que había sido condenado.