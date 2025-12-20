Rige alerta por Viento Zonda para este sábado: en qué departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional informó la vigencia de una alerta amarilla ante la probabilidad de viento Zonda para este sábado 20 de diciembre en distintos sectores de la provincia de San Juan .

De acuerdo al reporte oficial, el fenómeno se hará sentir principalmente en zonas de Precordillera , incluyendo Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento , además de los departamentos Ullum y Zonda .

Las condiciones previstas indican velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El Zonda suele generar ambientes muy secos, ascenso brusco de la temperatura y disminución de la visibilidad, factores que pueden ocasionar molestias físicas y elevar el peligro de incendios.

Según las previsiones, el viento comenzaría a manifestarse desde horas de la siesta y podría prolongarse hasta la noche, motivo por el cual se aconseja tomar recaudos, en especial al transitar por rutas y áreas expuestas.

En materia térmica, el pronóstico para la jornada anticipa una mínima de 19°C y una máxima cercana a los 36°C, en un día que estará dominado por el calor intenso y la influencia del viento Zonda en buena parte del territorio provincial.