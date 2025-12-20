sábado 20 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener cuidado

Rige alerta por Viento Zonda para este sábado: en qué departamentos

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento afectará a algunos departamentos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Servicio Meteorológico Nacional informó la vigencia de una alerta amarilla ante la probabilidad de viento Zonda para este sábado 20 de diciembre en distintos sectores de la provincia de San Juan.

Lee además
un fuerte temblor desperto a sanjuaninos durante la madrugada
¿Lo sentiste?

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Clima

Sábado con calor y sol en San Juan para encarar el fin de semana

De acuerdo al reporte oficial, el fenómeno se hará sentir principalmente en zonas de Precordillera, incluyendo Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda.

Las condiciones previstas indican velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El Zonda suele generar ambientes muy secos, ascenso brusco de la temperatura y disminución de la visibilidad, factores que pueden ocasionar molestias físicas y elevar el peligro de incendios.

Según las previsiones, el viento comenzaría a manifestarse desde horas de la siesta y podría prolongarse hasta la noche, motivo por el cual se aconseja tomar recaudos, en especial al transitar por rutas y áreas expuestas.

En materia térmica, el pronóstico para la jornada anticipa una mínima de 19°C y una máxima cercana a los 36°C, en un día que estará dominado por el calor intenso y la influencia del viento Zonda en buena parte del territorio provincial.

Temas
Seguí leyendo

5 mangas medievales que debes conocer

Verano intenso y sol pleno: así será el tiempo este viernes en San Juan

La marcha contra la reforma laboral se hizo sentir en San Juan

En la marcha contra la reforma laboral, la CGT amenazó con un paro general si trataban y aprobaban el proyecto en el Senado

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Sol a pleno y calor intenso: San Juan llega a otro jueves veraniego

Martes de sol pleno y mucho calor para San Juan

Circularon videos de disturbios en la Fiesta de Santa Lucía: hubo dos menores arrestados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un fuerte temblor desperto a sanjuaninos durante la madrugada
¿Lo sentiste?

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
Falsas inversiones

Levantaron parte del embargo a la familia del penitenciario de la estafa por $206.000.000

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres
Conmoción en Rawson

Murió una bebé de 35 días mientras dormía con sus padres

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro
De la ruta a Tribunales

Conocido ciclista fue condenado por amenazas contra sus hermanas y su exsuegro

Imagen ilustrativa
Comisario en problemas

Un jefe policial sanjuanino chocó en su moto y se fracturó por manejar alcoholizado

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan
Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

Te Puede Interesar

Los distintos hoteles para perros y gatos prometen atención personalizada, juegos y asistencia veterinaria.
Tendencia que crece

Dejarlos bien cuidados: cómo son los hoteles para mascotas en San Juan y cuánto cuesta la estadía

Por Daiana Kaziura
La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas
Tarea cumplida

La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas

Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor
Emblemático espacio

Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso
Investigación

Bebé fallecida en Rawson: confirman la causa de su deceso

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores
En Media Agua

Impactantes imágenes del choque en Ruta 40: revelaron la identidad de los conductores