sábado 20 de diciembre 2025

¿Lo sentiste?

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada

El epicentro se ubicó al noroeste de Talacasto, de acuerdo a los datos oficiales del INPRES. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inpres

Un temblor se registró durante la madrugada de este sábado y fue percibido en distintos puntos de la provincia, generando sorpresa entre algunos vecinos.

Según los datos publicados por el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica), el movimiento telúrico ocurrió a las 3:29 y tuvo una magnitud de 4,2 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 33 kilómetros al noroeste de Talacasto, 60 kilómetros al sudoeste de Mogna y 65 kilómetros al noreste de Calingasta.

inpres

Desde el organismo nacional indicaron además que el sismo tuvo una profundidad de 110 kilómetros, lo que explica que, pese a su magnitud moderada, haya sido percibido de manera leve y sin provocar daños materiales ni víctimas.

}

