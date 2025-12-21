Condujo cinco cuadras en contramano, chocó a otro auto y volcó: hay seis heridos, entre ellos un nene

En la mañana de este domingo un conductor manejó cinco cuadras en contramano en una calle del barrio porteño de Flores, impactó contra otro vehículo y terminó volcando: el saldo fue de seis personas heridas, entre ellas un menor de edad.

El conductor de la camioneta Chevrolet Tracker blanca transitaba en contramano por la avenida Juan Bautista Alberdi cuando al cruzar un semáforo en rojo impactó contra un Citroën Elysee Lounge gris que si tenía paso.

Por el brutal impacto terminó volcando sobre la calzada, mientras que el vehículo familiar quedó con la parte delantera prácticamente destruida.

En total cinco adultos y un nene de 11 años terminaron siendo atendidos en el Hospital Piñero y otros en el Hospital Álvarez. La conductora del Citroën sufrió un ataque de pánico como consecuencia del impacto.

El padre de la conductora del vehículo damnificado habló con la prensa y detalló algunas circunstancias del hecho: "Veníamos por Lafuente y él venía en contramano, rápido, borracho, y nos llevó puestos. No se podía mantener parado, lo ayudaron a sentarse, no podía ni hablar".

El hombre relató que en el vehículo afectado viajaban sus nietos y su esposa, camino a Guernica para comprar ropa y luego salir a pasear.

"Un hombre se ofreció de testigo porque unas cuadras antes casi lo choca a él", añadió el padre de la conductora del Citroën.

Las autoridades le realizaron el test de alcoholemia y se investigan las causas, sin descartar descompensación o consumo de sustancias.

FUENTE: Crónica