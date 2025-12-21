Decía ser vidente y usaba tarántulas, víboras y yacarés para hacer rituales: preso por maltrato

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron en la localidad bonaerense de Ingeniero Sourdeaux a un hombre que se presentaba como vidente y que utilizaba animales silvestres protegidos en rituales espiritistas. El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se enmarcó en una causa por infracción a las leyes de Conservación de la Fauna Silvestre y de Maltrato Animal.

La investigación se inició a mediados de abril, tras un requerimiento de la Fiscalía Federal de Morón, a partir de publicaciones en una red social donde se exhibía el uso de especies como serpientes y yacarés. Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron identificar al responsable del perfil y localizar una quinta en Los Polvorines, donde se realizaban los rituales y residía el imputado.

Durante el allanamiento, realizado con apoyo de la Brigada de Control Ambiental, se rescataron varias especies mantenidas en cautiverio y en condiciones irregulares, entre ellas yacarés overos, tortugas de distintas especies —una de ellas catalogada como amenazada— y tarántulas taxidermizadas. Los animales vivos fueron trasladados al Instituto Malbrán para su recuperación.

El detenido, un ciudadano argentino mayor de edad, fue notificado de la causa y quedó a disposición del Juzgado Federal de San Martín, acusado de violar las leyes que protegen la fauna silvestre y sancionan el maltrato y la crueldad animal.