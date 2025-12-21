domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Insólito

Decía ser vidente y usaba tarántulas, víboras y yacarés para hacer rituales: preso por maltrato

Todo comenzó tras la viralización de sus “hazañas” en redes sociales. La PFA investigó a fondo y dio con el acusado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.29.47

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina detuvieron en la localidad bonaerense de Ingeniero Sourdeaux a un hombre que se presentaba como vidente y que utilizaba animales silvestres protegidos en rituales espiritistas. El procedimiento fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y se enmarcó en una causa por infracción a las leyes de Conservación de la Fauna Silvestre y de Maltrato Animal.

Lee además
condujo cinco cuadras en contramano, choco a otro auto y volco: hay seis heridos, entre ellos un nene
En Buenos Aires

Condujo cinco cuadras en contramano, chocó a otro auto y volcó: hay seis heridos, entre ellos un nene
horror en san luis: asesinan a punaladas a una mujer y a su hija y apuntan a una pareja que esta profuga
Atacadas en su casa

Horror en San Luis: asesinan a puñaladas a una mujer y a su hija y apuntan a una pareja que está prófuga

La investigación se inició a mediados de abril, tras un requerimiento de la Fiscalía Federal de Morón, a partir de publicaciones en una red social donde se exhibía el uso de especies como serpientes y yacarés. Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron identificar al responsable del perfil y localizar una quinta en Los Polvorines, donde se realizaban los rituales y residía el imputado.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.29.48

Durante el allanamiento, realizado con apoyo de la Brigada de Control Ambiental, se rescataron varias especies mantenidas en cautiverio y en condiciones irregulares, entre ellas yacarés overos, tortugas de distintas especies —una de ellas catalogada como amenazada— y tarántulas taxidermizadas. Los animales vivos fueron trasladados al Instituto Malbrán para su recuperación.

El detenido, un ciudadano argentino mayor de edad, fue notificado de la causa y quedó a disposición del Juzgado Federal de San Martín, acusado de violar las leyes que protegen la fauna silvestre y sancionan el maltrato y la crueldad animal.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 18.29.47 (1)
Temas
Seguí leyendo

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

ANSES lanza una advertencia a jubilados y pensionados de una posible estafa por las Fiestas

Cristina Kirchner, internada: qué dice el parte médico tras la operación de apendicitis

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña

El Gobierno avanzará con el Presupuesto sin cambios y reasignará fondos para cerrar el déficit

Darío Lopérfido tiene ELA y habla sobre eutanasia: "No se puede obligar a nadie a vivir cuando la vida se convierte en una tortura"

La Justicia autorizó a veranear en Uruguay al empresario top acusado de abusar de los compañeros de escuela de su hijo

Alcohol, apuestas y la Torre Le Parc: La oscura trama de manipulación de un empresario top denunciado por pedofilia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El camión sin el acoplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)
En Mendoza

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa
Tapando baches

Cuánto le cuesta a San Juan mantener las principales rutas nacionales de las que Milei no se ocupa

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista
El celu en la mira

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025
Análisis

Entre la fragmentación del peronismo y la suma de fuerzas del oficialismo: la radiografía de Diputados este 2025

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia
Tremendo susto

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad