Agostina Páez pagó la caución de 18.500 dólares y ya puede regresar a la Argentina

La abogada Agostina Páez, que se encontraba retenida en Brasil por realizar gestos racistas, pagó la fianza de 18.500 dólares y ya puede volver a la Argentina, según confirmaron fuentes del caso.
martes 31 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Justicia brasileña le retiró la tobillera electrónica a la abogada santiagueña de 29 años.
La abogada Agostina Páez, que se encontraba retenida en Brasil por realizar gestos racistas, pagó la fianza de 18.500 dólares y ya puede volver a la Argentina, según confirmaron fuentes del caso.
La Justicia del país limítrofe le retiró la tobillera electrónica y está camino a firmar los documentos para volver al país en las próximas horas.