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Justicia

Agostina Páez pagó la caución de 18.500 dólares y ya puede regresar a la Argentina

La Justicia brasileña le retiró la tobillera electrónica a la abogada santiagueña de 29 años.

Por Agencia NA
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La abogada Agostina Páez, que se encontraba retenida en Brasil por realizar gestos racistas, pagó la fianza de 18.500 dólares y ya puede volver a la Argentina, según confirmaron fuentes del caso.

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La Justicia del país limítrofe le retiró la tobillera electrónica y está camino a firmar los documentos para volver al país en las próximas horas.

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