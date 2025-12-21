Cristina Kirchner, internada: qué dice el parte médico tras la operación de apendicitis

Militantes de la Cámpora muestra su apoyo a Cristina Kirchner en la puesta del Hospital Otamendi.

El sanatorio Otamendi difundió a última hora del sábado el primer parte médico sobre la operación a la que fue sometida Cristina Kirchner, quien fue trasladada por la tarde desde su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de una condena por corrupción.

En redes Cristina Kirchner, otra vez contra la política económica de Javier Milei: "No le encuentra el agujero al mate"

Decisión judicial Cristina Kirchner, autorizada para salir a la terraza pero con un régimen de visitas más rígido

El informe, firmado por la directora médica del centro, María Lanfranconi, señala que la expresidenta "ingresó presentando dolores abdominales compatibles con un síndrome apendicular agudo", diagnóstico que "fue confirmado por los medios correspondientes".

Según el parte, "la paciente fue sometida en horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada", y se precisó que "evoluciona hasta el momento sin complicaciones posoperatorias". La intervención finalizó a las 21.30.

Cristina Kirchner, quien desde hace seis meses cumple prisión domiciliaria en la vivienda ubicada en San José 1111, requirió autorización judicial para ser trasladada al sanatorio. Previamente, había sido evaluada en su domicilio por un equipo médico que recomendó una "evaluación más exhaustiva" en el centro de salud donde suele atenderse a través de su cobertura de medicina prepaga.

image El parte médico del Otamendi.

Hasta el Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, en el barrio de Recoleta, se acercó la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza.

En tanto, en la vereda frente al establecimiento un grupo de militantes desplegó una bandera con la leyenda "Nunca caminarás sola", en señal de apoyo a la exmandataria. La imagen fue difundida por la cuenta oficial de La Cámpora en la red social X, acompañada por el mensaje: "Bancando a Cristina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la_campora/status/2002575313176596887?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2002575313176596887%7Ctwgr%5E87cfe108880b92f05a07a93a511dc11b61b82bfc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fcristina-kirchner-internada-dice-parte-medico-operacion-apendicitis_0_DI95gzSvdi.html&partner=&hide_thread=false Nunca caminarás sola.



Bancando a Cristina pic.twitter.com/QA5Wk1wK7e — La Cámpora (@la_campora) December 21, 2025

La intervención quirúrgica se suma a otras cuatro cirugías a las que fue sometida la expresidenta a lo largo de su trayectoria como funcionaria nacional, en distintas ocasiones acompañadas por expresiones públicas de respaldo por parte de la militancia.

La última operación había sido cuatro años atrás, cuando la entonces vicepresidenta se realizó una histerectomía completa, también en el Otamendi, donde centraliza su atención médica. Según el parte oficial difundido en ese momento, se trató de un "procedimiento ginecológico programado" realizado por vía laparoscópica, que demandó alrededor de dos horas, aunque no trascendieron los motivos médicos que lo originaron.

En octubre de 2013, cuando ejercía la Presidencia, CFK fue operada de urgencia por un hematoma subdural. La intervención se resolvió luego de que manifestara un hormigueo en el brazo izquierdo y fuera sometida a estudios médicos que detectaron un coágulo entre el cerebro y el cráneo, consecuencia de un golpe sufrido dos meses antes. Tras la cirugía, permaneció bajo monitoreo médico en la Quinta de Olivos.

La operación fue realizada por Cristian Fuster, jefe de Neurocirugía del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, donde se llevó a cabo el procedimiento. El entonces diputado nacional Martín Insaurralde explicó públicamente que el golpe se había producido cuando la mandataria "trastabilló y se golpeó" mientras ordenaba objetos personales. Facundo Manes participó de una interconsulta médica durante ese proceso.

Un año antes, en enero de 2012, la madre de Máximo y Florencia Kirchner había sido intervenida quirúrgicamente por un presunto carcinoma papilar de tiroides. La operación se realizó en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, y se le extrajo la glándula tiroides en una cirugía que se extendió por unas tres horas y media. El postoperatorio demandó una internación de 72 horas.

Días después, el entonces secretario de Medios, Alfredo Scoccimarro, informó que el estudio histopatológico definitivo descartó la presencia de células cancerígenas y que el diagnóstico inicial había sido un falso positivo, al constatarse únicamente la existencia de adenomas foliculares en ambos lóbulos de la glándula.

FUENTE: Clarín