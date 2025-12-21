domingo 21 de diciembre 2025

En Buenos Aires

Detienen a un delincuente que atacaba a sus víctimas con una máscara de payaso

En el ámbito delictivo es conocido como “El Tenazas”. Quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía Bonaerense detuvo a “Tenazas”, identificado como Jorge Aguilar, y a su cómplice, Ezequiel Leiva. Habían protagonizado un asalto captado por las cámaras de seguridad, luego de una serie de robos y hechos delictivos en la localidad de José C. Paz.

Según informó el medio local, Diario Efecto, tras varios allanamientos, personal de la Comisaría 1ª de José C. Paz logró identificar y detener a los delincuentes que habían sido reconocidos por el brutal asalto a un vecino en el Barrio Sarmiento.

Aguilar es apodado “Tenazas” por tener tres dedos en cada mano y fue denunciado por los vecinos del barrio tras una serie de robos en los que usaba una máscara de payaso.

El hecho de inseguridad que difundió el accionar criminal, fue el violento asalto a un vecino que llegaba a su casa y sacaba las cosas del baúl de su auto.

El episodio ocurrió en Padre Ustarroz, entre Juan B. justo y Tomás Guido. Le dieron un culatazo en la cabeza con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias, incluyendo una notebook. Cuando huyeron, uno de los delincuentes disparó al aire desde el auto.

Luego del asalto, otros vecinos del barrio comentaron en Facebook que habían sido supuestamente robados por “Tenazas”, cerca de la misma zona y con solo algunos minutos de diferencia.

Además de la viralización del insólito ataque, una mujer publicó en sus redes sociales que su hija había sufrido un intento de secuestro. El presunto agresor, era un hombre que también llevaba una máscara de payaso, a solo un par de cuadras del robo inicial.

“Bajó el de la máscara y le dijo 'cállate y subí al auto’, ella empezó a correr y gracias a Dios, una pareja la acompañó hasta la casa”, publicó en Facebook el tío de la joven.

De acuerdo a lo que informó una fuente a TN, “puede ser que haya sido un intento de robo y la chica pensó que la querían secuestrar”.

El lunes fue secuestrado el auto en el que circulaban y la dueña fue demorada. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia e interviene la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas.

