Horror en San Luis: asesinan a puñaladas a una mujer y a su hija y apuntan a una pareja que está prófuga

Un doble crimen dentro de una casa de Villa Mercedes, en San Luis conmocionó a todos los vecinos de la localidad puntana. Madre e hija fueron encontradas muertas luego de ser brutalmente asesinadas a puñaladas. Hay una pareja que está sospechada y es intensamente buscada por la Policía. Por ahora, están prófugos.

El violento episodio tuvo lugar sobre calle Leonismo Argentino en el barrio San José, en una casa cercana a la costanera de Río Quinto, en Villa Mercedes. Allí, la Policía encontró los cuerpos brutalmente apuñalados de Vanesa Zanni (45) y de su hija de 13 años, según publicó El Diario de la Republica.

Fue una vecina de las víctimas, según indicaron, la que alertó a las autoridades, alrededor del mediodía de este sábado. Fue luego de notar la ausencia de las víctimas durante algunos días y decidió avisar.

Por estas horas, la Policía local difundió una búsqueda de una pareja como principal sospechosa de los crímenes. Buscan a Daiana Macarena Peralta, una joven de 21 años que habría convivido con las víctimas, y a su pareja, Axel Emiliano Crisito de 25. Ambos están desaparecidos.

Según la descripción policial, la joven es de contextura física delgada, tez morena y cabello corto de color negro. Su pareja, con domicilio en la misma localidad; es de contextura física media, estatura baja, tez morena y pelo corto.

Además, puntualizaron en un dato: poseen como característica un retraso madurativo y se encuentran indocumentados.

Las primeras pericias indicaron que las víctimas fueron brutalmente apuñaladas dentro de la casa. Todavía no está claro el móvil que suscitó al fatal desenlace, ni la fecha exacta en que se produjo el doble homicidio. Sí anticiparon que Zanni era una persona muy querida en el barrio y formaba parte del Programa "Familias Solidarias", impulsado por la gobernación puntana.

La iniciativa brinda acogimiento temporal y cuidado afectivo a niños y adolescentes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un entorno familiar estable, mientras el ente resuelve su situación definitiva. Justamente, la joven buscada estaba viviendo desde hace un tiempo con las víctimas.

La investigación está siendo llevada por la fiscal Gisela Milstein, quien puntualizó que el avance del caso dependerá del arresto de los sospechados.

FUENTE: Clarín