Corrientes

Quería agarrar una pala: pedía trabajo con un nombre falso y resultó ser un peligroso delincuente

En un operativo de rutina descubrieron a un sujeto fugado de una cárcel de Brasil, que se hizo pasar por peón rural y tenía pedido de captura internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un sujeto fugado de una cárcel de Brasil fue detenido descubierto en Misiones, en medio de un operativo policial de rutina. Efectivos de Investigaciones de la Unidad Regional II identificaron una camioneta Ford Ranger estacionada sobre la ruta provincial 103 y dieron con Leonardo André Frohlich, un prófugo de 29 años con pedido de captura internacional.

Según la información policial, Frohlich había llegado hasta el lugar acompañado de un empresario maderero correntino, propietario de la chacra, quien declaró que el joven se había presentado “pidiendo trabajo como peón rural”. La explicación encendió las alertas y los agentes comenzaron a intercambiar datos con la policía brasileña según informó Crónica.

La consulta confirmó las sospechas: el detenido posee un extenso prontuario en Brasil, con causas por robos simples y calificados, daños a la propiedad, cumplimiento de mandatos judiciales, aprehensión de objetos y una condena vigente. Además, es investigado por dos homicidios en el estado de Rio Grande do Sul.

Tras su detención, Frohlich fue revisado por un médico policial y trasladado a una dependencia de la Regional II. Quedó a disposición de la Justicia argentina, que deberá iniciar los trámites correspondientes para su extradición.

