viernes 12 de diciembre 2025

En Mendoza

Descuido peligroso: atropelló a su hijo de 2 años mientras hacía marcha atrás con la camioneta

El menor sufrió politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover el brazo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un primer momento, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli.

Un niño de dos años resultó gravemente herido al jueves por la tarde luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras daba marcha atrás con su camioneta. El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, Mendoza.

Según medios locales, el padre (de 32 años) relató que se encontraba en una finca de Las Violetas a bordo de una Ford F-100. Alrededor de las 15:20, hizo una mala maniobra de reversa y, sin ver que su hijo se encontraba detrás de él, lo atropelló.

El niño sufrió heridas de consideración: politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover un brazo, de acuerdo con información del diario Los Andes.

En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico dio aviso de la situación a las autoridades. Debido a la gravedad del diagnóstico, posteriormente fue derivado junto a su madre al Hospital Notti, en Guaymallén.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de la Policía Vial, quienes le realizaron al padre del niño un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para peritajes. En tanto, la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle ordenó el trabajo de Policía Científica, el dosaje del padre y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que están trabajando “para resolver la situación”, reconstruyendo el episodio con informes periciales y testimoniales.

Este miércoles ocurrió un episodio similar, pero con un trágico final, en el departamento de Guaymallén. Allí, una bebé de un año murió luego de que un sodero la embistiera con su camioneta.

El accidente ocurrió pasadas las 16 horas, en la localidad de Los Corralitos. Un conductor identificado como Jonathan B., de 31 años, había terminado la entrega de soda en la casa de la familia y se disponía a seguir camino con su camioneta Nissan.

Al retroceder con el vehículo, no advirtió la presencia de la bebé y la atropelló. Tras el hecho, la menor fue trasladada por su madre al Micro Hospital de Puente de Hierro, donde los médicos constataron su muerte.

La fiscalía ordenó de inmediato la aprehensión del conductor y su traslado a la sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén está a cargo de las actuaciones.

Tragedia en Córdoba: atropelló y mató a su hijastra de 1 año y 4 meses cuando hizo marcha atrás para estacionar

En abril de este año, una bebé de un año y cuatro meses murió luego de haber sido atropellada por el vehículo que conducía la pareja de su madre, quien realizaba una maniobra de retroceso para estacionar en el garaje de su casa. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la Manzana 2 del barrio Nuestro Hogar III, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

En medio de la desesperación de su madre y de su padrastro, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias.

Al ser ingresada en el centro de salud mencionado anteriormente, los doctores de la guardia atendieron rápidamente a la menor y le practicaron maniobras de reanimación, pero, pese al esfuerzo realizado, no pudieron salvarla. El diagnóstico médico confirmó un traumatismo de cráneo severo como causa de la muerte.

La madre, de 33 años de edad, declaró ante las autoridades que su pareja, un hombre de 45, se encontraba ingresando el automóvil Toyota Corolla al domicilio cuando trágicamente embistió a la niña. El conductor no habría visto a la menor en el momento de realizar la maniobra de marcha atrás. Según consignó el medio La Voz, los padres de la menor son oriundos de Bolivia.

FUENTE: Infobae

