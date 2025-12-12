viernes 12 de diciembre 2025

¡Tremendo nivel!

Una Ferrari, varios Porsche y motos Harley Davidson: la flota de 54 vehículos incautada en la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino

Es el mayor secuestro de autos de lujo realizado por la Justicia argentina en los últimos años. El detalle de los modelos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la mansión de Pilar atribuida a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino la Justicia realizó el mayor incautamiento de autos de lujo de los últimos años. Se secuestraron 54 vehículos, entre ellos 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada.

En un primer momento, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli.
En Mendoza

Descuido peligroso: atropelló a su hijo de 2 años mientras hacía marcha atrás con la camioneta
queria agarrar una pala: pedia trabajo con un nombre falso y resulto ser un peligroso delincuente
Corrientes

Quería agarrar una pala: pedía trabajo con un nombre falso y resultó ser un peligroso delincuente

El auto más caro de la millonaria flota encontrada es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000.

Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600. También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000.

Sólo esos cinco autos suman un valor de casi US$ 2 millones.

