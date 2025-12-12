Una Ferrari, varios Porsche y motos Harley Davidson: la flota de 54 vehículos incautada en la mansión atribuida a Chiqui Tapia y Toviggino

En la mansión de Pilar atribuida a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino la Justicia realizó el mayor incautamiento de autos de lujo de los últimos años. Se secuestraron 54 vehículos, entre ellos 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada.

El auto más caro de la millonaria flota encontrada es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000.

Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600. También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000.

Sólo esos cinco autos suman un valor de casi US$ 2 millones.