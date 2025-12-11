jueves 11 de diciembre 2025

Conmoción en Neuquén

Crimen en una iglesia evangélica: discutieron, lo golpearon, prendieron fuego su casa y murió calcinado

Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Neuquén, donde un hombre de 62 años fue hallado muerto y completamente carbonizado dentro de su vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Neuquén, donde un hombre de 62 años fue hallado muerto y completamente carbonizado dentro de su vivienda. La investigación apunta a que la víctima, identificada como Juan Aníbal Pino, habría sido atacada y posteriormente quemada viva tras una violenta pelea ocurrida durante un almuerzo en una iglesia evangélica.

El hecho salió a la luz el pasado fin de semana, cuando vecinos del hombre alertaron a la Policía por el humo que salía de la casa de Pino. Bomberos acudieron al lugar y, tras controlar el incendio, encontraron el cuerpo calcinado.

image

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, a cargo de las fiscales Lucrecia Sola y Guadalupe Inaudi, la víctima había compartido horas antes un almuerzo con dos hombres identificados por sus siglas F.A.S. y J.A.P., quienes habrían continuado consumiendo bebidas alcohólicas en la vivienda.

En ese contexto se habría desatado una discusión que terminó de la peor manera: Pino recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Acto seguido —según la hipótesis fiscal— los acusados prendieron fuego la habitación y escaparon, mientras el incendio se propagaba rápidamente.

image

La autopsia confirmó que Pino aún estaba con vida cuando comenzó el fuego, aunque no podía reaccionar debido al traumatismo craneal.

Ambos sospechosos fueron detenidos e imputados por homicidio simple en calidad de coautores, y se les dictó prisión preventiva. En el caso de J.A.P., la medida se extenderá por cuatro meses mientras avanza la investigación.

