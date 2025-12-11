jueves 11 de diciembre 2025

En Tucumán

Gran dolor por la muerte del reconocido Gonzalo Urueña a los 48 años

Las últimas horas fueron de profunda conmoción tras la sorpresiva muerte de Gonzalo Urueña, productor, dirigente y figura clave en la modernización del Club Central Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gonzalo urueña tucuman muerte

La noticia de la muerte de Gonzalo Urueña, ocurrido durante las últimas horas, impactó de lleno en su entorno familiar y en el ámbito artístico y cultural de Tucumán. Según confirmaron allegados, el productor se encontraba en Buenos Aires cuando debió ser internado de urgencia. Su hermano expresó el profundo dolor que atraviesa la familia: “Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y hace rato nos damos con la noticia. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa”.

Quién era Gonzalo Urueña

A lo largo de su trayectoria, Gonzalo Urueña, a los 48 años, dejó una fuerte huella en la cultura tucumana. Fue presidente del Club Central Córdoba y uno de los principales responsables del proceso de modernización y profesionalización que transformó al estadio en un escenario de referencia para los artistas más importantes del país. Bajo su liderazgo, la institución se consolidó como uno de los espacios más influyentes del norte argentino.

gonzalo urueña tucuman muerte

Su compromiso con la actividad cultural venía de familia. En agosto de 2022 falleció su padre, Rubén Urueña, reconocido empresario y dirigente deportivo, pieza fundamental en la historia del club. Durante su gestión, el estadio fue sede de grandes festivales y recitales que marcaron la vida cultural de Tucumán.

El legado cultural de Gonzalo Urueña

Gonzalo Urueña fue impulsor de múltiples eventos masivos y motor esencial en el crecimiento del tradicional escenario tucumano. Entre sus aportes más destacados se encuentra su rol en la organización del Festival Atahualpa, uno de los encuentros más importantes del norte argentino, que cada año reúne a artistas de renombre y mantiene viva la identidad musical de la región.

Además, participó en ciclos televisivos vinculados al mundo artístico, ampliando su influencia en la difusión cultural.

Despedida y reacciones

Colleagues, amigos y referentes del ambiente artístico despidieron a Urueña con profundo pesar, destacando su pasión, su compromiso y el impacto que dejó en cada proyecto que lideró. Su muerte genera un enorme vacío en la comunidad tucumana, que hoy lo recuerda por su trabajo, su calidez y su dedicación a la cultura.

