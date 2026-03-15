Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de Horacio Córdoba, un histórico preceptor de la Industrial

El fallecimiento de Horacio “Negro” Córdoba generó un profundo pesar en la comunidad universitaria sanjuanina. Reconocido militante en defensa de la educación pública y del trabajo docente, fue uno de los fundadores del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ).

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Córdoba tuvo una extensa trayectoria gremial dentro del sindicato, donde integró la comisión directiva y se desempeñó durante años como secretario gremial. Su participación fue clave en los procesos de organización y defensa de los derechos de los docentes universitarios.

En el ámbito nacional también tuvo actividad sindical: formó parte de la Mesa Ejecutiva de CONADU y del SUTEN, espacios de articulación gremial que posteriormente dieron origen al SiDUNSJ. Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como congresal del sindicato.

La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, compañeros de militancia y miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan, donde era ampliamente reconocido por su compromiso con la defensa de la universidad pública.

Desde el SiDUNSJ lo despidieron a través de redes sociales con un mensaje en el que destacaron su militancia y su rol en la construcción del sindicalismo universitario. “Acompañamos a su familia, compañeras y compañeros en este momento de dolor y abrazamos a toda la comunidad universitaria y preuniversitaria ante esta enorme pérdida. ¡Hasta la victoria siempre, Horacio!”, expresaron.