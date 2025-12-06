sábado 6 de diciembre 2025

Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

El peligroso episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado. Los dos ocupantes pudieron salir del vehículo, el auto no pudo ser rescatado por las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un momento muy peligroso ocurrió durante la madrugada de este sábado en Valle Fértil. Un auto fue arrastrado por la creciente y los ocupantes se salvaron de milagro. Ambos son de Tucumán y están al resguardo de la Policía, uno de ellos sufrió una hipotermia leve.

Este impactante episodio ocurrió a la altura del Río Baldecitos. Personal policial que está ubicado en el Parque Ischigualasto primero tomó conocimiento de esta grave situación.

Los efectivos y Bomberos fueron hacia esta zona y rescataron a las dos personas que iban en el interior del auto. Los mismos fueron identificados como Víctor Damián Morales (45) y David Gerardo Gamboa (49), ambos oriundo de la provincia de Tucumán.

El auto fue arrastrado unos dos kilómetros por el medio del campo.

Sobre el vehículo, un Peugeot 308, las autoridades dijeron que no pudieron rescatarlo ya que fue arrastrado por varios metros por la creciente; expresando que podrá sacarse cuando baje el caudal de agua. Según lo relatado por los turistas, ambos viajaban hacia la Ciudad de San Juan.

Sobre sus estados de salud, Gamboa solo sufrió raspones y Quiroga, escoriaciones en manos y pies, e hipotermia leve.

