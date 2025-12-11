jueves 11 de diciembre 2025

A dar explicaciones

Detuvieron a un tuitero acusado de haber amenazado de muerte a Javier Milei

Tiene 21 años. Fue capturado en un operativo policial realizado en la zona oeste del Gran Buenos Aires. ¿Qué dijo contra el presidente y qué delito se le atribuye?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó Martiancorp, acusado de amenazar de muerte a Javier Milei (Gentileza Policía Federal Argentina).

Un joven de 21 años, acusado de realizar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, fue detenido por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Fuentes de la fuerza de seguridad informaron que el operativo fue concretado en las últimas horas por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), tras una investigación que se inició a comienzos de septiembre último en redes sociales, donde el imputado utilizaba el seudónimo “Martiancorp”.

La División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo electrónico a la División Delitos Constitucionales de la misma fuerza, alertando sobre un usuario de una reconocida red social.

¿Cuál es la intimidación que se le atribuye?

El usuario había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de Internet. Seré una leyenda”.

Con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, y la Secretaría N° 24 de María del Pilar Cavallero, se ordenó a la División Delitos Constitucionales profundizar las tareas para identificar al responsable del mensaje.

Los investigadores efectuaron tareas de campo y análisis de datos que permitieron establecer que un joven argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas.

También se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en la localidad bonaerense de González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.

Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, a cargo de Martín Alejandro Ramos, y la Secretaría N° 2 de Germán Andrés Cancela, se ordenó el allanamiento del inmueble, operativo durante el cual se concretó la detención del sospechoso.

Durante el procedimiento se decomisaron una CPU (hardware de procesamiento), un router (dispositivo que interconecta redes), un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El capturado, junto a los dispositivos incautados, quedó a disposición de la Justicia en un expediente en el que se investiga el delito de amenazas.

FUENTE: Crónica

