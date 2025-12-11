Chiqui Tapia en el centro de la tormenta: nuevos allanamientos en Pilar y Turdera profundizan la investigación

La investigación por supuesto lavado de activos que roza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dio este martes un nuevo giro con allanamientos frescos en dos terrenos de un exclusivo barrio cerrado de Pilar. El juez federal Daniel Rafecas autorizó irrupciones en lotes ligados a Luciano Pantano y a su madre, Ana Lucía Conte, señalados como posibles prestanombres.

Aunque ante el Registro figuran como parcelas sin construir, fuentes judiciales sostienen que en al menos uno ya habría una propiedad de grandes dimensiones. Ambos espacios están asociados a Real Central SRL, la firma que también aparece como titular de una mansión cercana. Según denunció la Coalición Cívica, ni Pantano —con paso por cargos ligados al futsal y al club Almirante Brown— ni su madre poseen ingresos que justifiquen tales bienes.

Rafecas también ordenó profundizar sobre la ruta del otro inmueble clave: la mansión que fue de Carlos Tevez y que pasó luego por Malte SRL, una empresa que recibió en 2022 un contrato directo de la AFA para implementar el sistema VAR por 500 mil dólares. En mayo de 2024, el lugar terminó en manos de Real Central SRL. El juez pidió los datos impositivos de Malte y de sus autoridades.

Los sospechosos, junto a la empresa, quedaron con prohibición de salir del país, bienes inhibidos y cuentas congeladas. La Justicia detectó además que Real Central figura como propietaria de unos 59 vehículos entre autos, motos y piezas de colección.

Por versiones de que la mansión estaría siendo vaciada, el magistrado dispuso una consigna permanente en sus accesos y ordenó una tasación del inmueble, que incluiría desde autos de colección hasta un haras y una pista de entrenamiento equino.

Otro frente abierto: un allanamiento inesperado en Turdera

Mientras avanzaba el operativo en Pilar, la Justicia concretó otro allanamiento decisivo en un galpón de Turdera, luego de que un vecino denunciara movimientos sospechosos de camionetas identificadas con el logo de la financiera Sur Finanzas. Según su testimonio, descargaban cajas sin levantar la persiana principal.

La fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, tomó el informe y lo elevó al juez federal subrogante Luis Armella, quien ordenó el operativo tras tareas de inteligencia. Al irrumpir, la Policía Federal halló a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, moviendo cajas. En el vehículo que utilizaba había documentación y cinco celulares ocultos. En el interior del galpón aparecieron decenas de cajas con papeles de la financiera, cajeros automáticos, un CPU y varias cajas fuertes.

Con el inventario en marcha, los investigadores buscan determinar si este material se conecta con la trama económica que ya se indaga en Pilar y con posibles maniobras de lavado que tocarían el entramado del fútbol argentino.