Desalmado: la macabra carta que el hombre que mató a su hijo de 4 años le dejó a la madre del nene

El estremecedor femicidio vinculado que sacudió al partido bonaerense de Coronel Suárez quedó envuelto en un horror aún mayor cuando se reveló que el autor del crimen, Gustavo Suárez , había dejado una carta en la que anunciaba sus intenciones. El hombre, de 48 años, asesinó a su hijo de 4 y se quitó la vida. Antes, culpó a su ex pareja de lo que ocurriría más tarde y le pidió que se “hiciera cargo” de las consecuencias.

El episodio se desarrolló durante la madrugada de este martes 9 de diciembre. Suárez detuvo el camión que manejaba a unos 150 metros de la ruta 60 y desde allí se comunicó telefónicamente con Daiana García , su ex mujer. En ese llamado le adelantó lo que planeaba hacer , un aviso que activó una desesperada reacción por parte de la mujer, sargento de la Policía Comunal.

García alertó de inmediato a sus colegas y pidió que acudieran al lugar cuanto antes. Cuando los efectivos llegaron, encontraron la escena que temían: el vehículo estacionado y, dentro de él, el hombre y el niño con disparos en la cabeza. El pequeño aún mostraba signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió.

Con el paso de las horas salió a la luz otro dato escalofriante: Suárez había publicado en sus estados de WhatsApp una carta donde dejaba por escrito la premeditación del crimen y responsabilizaba a la madre del menor por lo que estaba a punto de cometer. El mensaje, cargado de violencia y manipulación, funcionó como una despedida y como una advertencia macabra que anticipaba el desenlace.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, mientras el caso conmociona a toda la comunidad de Coronel Suárez, que intenta asimilar un hecho marcado por la crueldad y el dolor.

¿Qué decía la carta del filicida?

“Por culpa tuya nos fuimos para siempre. Jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí, aunque no te guste eso, y por culpa tuya nos fuimos para siempre. Por ser una (...) que él no merecía y muy mala mujer”.

“Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos”.

“Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas o sus sentimientos”.

“Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo, pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito más”.

image

“Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia, Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mí dónde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podes dar vos acá, dejándolo tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre haces”.

“A vos el nene no te importa y nunca te importó. Ahora seguí con tu vida como vos decís, con tus 34 años, pero veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvo de jardín como usaba tu hijo o veas niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra. Te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia”.

“No vale la pena despedirnos porque no te lo merecés. Me voy convencido de que la vida siempre te devuelve todo lo que das. Amor y respeto hacia los demás y vos nunca vas a tener eso para con vos, Daiana García”.

FUENTE: Crónica