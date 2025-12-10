miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Reclaman que se actualice el rostro de Loan para la búsqueda, y que se aumente la recompensa

La familia de Loan Danilo Peña exige a la Justicia el "Envejecimiento Forense" del rostro del niño desaparecido en junio de 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los padres de Loan Danilo Peña, José Peña y María Noguera, junto a sus abogados, solicitaron ante la Justicia una serie de medidas apoyadas en el trabajo científico y tecnológico para fortalecer la búsqueda del niño, desaparecido desde junio de 2024.

Lee además
se filtraron ineditas fotos de laudelina que hundieron al papa de loan
Investigación

Se filtraron inéditas fotos de Laudelina que hundieron al papá de Loan
Loan Peña lleva un año y cinco meses desaparecido.
A un año y cinco meses de su desaparición

El caso Loan vuelve a reactivarse: retoman la búsqueda en una zona de lagunas, ¿por qué motivo?

Una de las peticiones clave es que se realice un “envejecimiento forense de la imagen” (Age Progression) para poder avanzar en una caracterización de cómo se vería el pequeño actualmente. Esta técnica, ya empleada en otros casos, busca actualizar la información crítica en el expediente y facilitar la búsqueda y localización del damnificado.

Cómo se llevaría a cabo la actualización del rostro

La familia busca que esta medida se haga desde el expediente y se difunda ampliamente, convirtiéndose en otro punto solicitado: la reactivación y actualización de las alertas federales para la búsqueda del pequeño.

Para llevar adelante el trabajo de Envejecimiento Forense, se contempla que pueda ser realizado tanto por especialistas de la Justicia como por agentes privados. Específicamente, los abogados solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para la elaboración del trabajo.

Una vez generado el nuevo rostro proyectado, se reclamó su incorporación al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, además de peticionar su remisión a INTERPOL Argentina para la actualización correspondiente en el sistema internacional.

La demanda por el aumento de la recompensa

Otro de los pedidos de los abogados María Belén Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez, radicados ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, se vincula con la necesidad de aumentar la recompensa para aquellas personas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.

Los letrados argumentaron que la suma actualmente vigente, de $5.000.000, se presenta como “insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente”. Esta valoración se basa en la magnitud del caso, la gravedad del hecho investigado, la sensibilidad social que lo rodea y el estándar económico real del país al momento de la desaparición.

Según el documento presentado, la insuficiencia de la recompensa produce dos “efectos negativos”: la reducción significativa de testigos y la pérdida de la dimensión pública y social de la situación. Los abogados aseguran que estos pedidos “no se plantean como un déficit de la investigación” sino como una oportunidad para ampliar el trabajo ya construido con rigor.

Mientras la familia espera respuestas sobre estas medidas, la causa avanza hacia el juicio oral programado para principios del próximo año, donde 17 acusados enfrentarán a la Justicia. Siete de ellos están acusados por la sustracción y ocultamiento del niño, y otros 10 por delitos como entorpecer la investigación y manipular testimoniales.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno de Milei rematará una Ferrari y su precio base supera los $250.000.000

Javier Milei cumple dos años como presidente y lo celebró con un contundente mensaje en X

Desalmado: la macabra carta que el hombre que mató a su hijo de 4 años le dejó a la madre del nene

Prepará el bolsillo: cuánto cuesta vacacionar en la Costa Atlántica este verano

Hallan muerto a un jubilado de 70 años con las manos atadas en su casa

Celulares a niños y adolescentes: Una charla de padres de convirtió en un movimiento mendocino

Balearon a una familia: Ella murió al cubrir a su bebé

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cruel imagen: el padre filicida junto al pequeño que resultó fallecido.
Horror en Buenos Aires

Desalmado: la macabra carta que el hombre que mató a su hijo de 4 años le dejó a la madre del nene

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas
Tiempo en Chile

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango