miércoles 10 de diciembre 2025

El gobierno de Milei rematará una Ferrari y su precio base supera los $250.000.000

Es un auto rojo de alta gama, del año 2006, modelo 430, con 16855 kilómetros de uso, que será subastada de manera virtual en el marco de una serie de remates de la Agencia de Administración de Bienes del Estado entre las que figuran otras cuatro propiedades ubicadas en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, subastará una Ferrari F430, del año 2006, que fue decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. Así lo anunció este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia que brindó esta mañana en Casa Rosada a dos años de gestión del presidente Javier Milei.

El remate se encuentra en la página del organismo, correspondiente a la subasta pública número 392-0108-SPU25, y cuenta con un precio base de 182.277 dólares. Se trata de un vehículo rojo de alta gama, del año 2006, modelo 430, con 16855 kilómetros de uso, que será subastada de manera virtual en el marco de una serie de remates de la Agencia de Administración de Bienes del Estado entre las que figuran otras cuatro propiedades ubicadas en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar.

“Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado”, argumentó el funcionario este mediodía. Según supo Infobae, la inscripción del super deportivo italiano estará abierta hasta el martes 27 de enero y la subasta está programada para el 3 de febrero del año 2026. Para ofertar es necesaria la inscripción en la página web de ComprAr, dentro del módulo de subastas públicas y, de cumplir con los requisitos publicados en las bases y condiciones, el oferente podrá acceder a ver el vehículo que será exhibido los lunes, miércoles y viernes, en distintos períodos del día.

La subasta se realizará el 3 de febrero a las 14 a través del sitio web mencionado y durará una hora. El monto mínimo para redoblar ofertas es de 5 mil dólares. En base a la cifra base, la cotización trasladada a pesos es de 267.035.805, al valor oficial del dólar, y de 264.301.650 pesos según el valor del dólar blue.

image

A través de su cuenta de X, el ministro coordinador destacó el proceso de remate de bienes públicos que le permiten incrementar el patrimonio del Estado. “Cinco subastas públicas en un solo día. Transparencia, competencia y el Estado dejando atrás décadas de opacidad. Cada remate fue abierto y transparente, con varios oferentes compitiendo en tiempo real. El caso del predio Artilleros lo mostró con claridad: más de una hora de puja y un precio final que duplicó el valor base”, remarcó.

“Cumpliendo la ley y respetando la normativa urbana, el Estado deja atrás décadas de desuso y despilfarro: los activos improductivos deben volver a generar valor. Con estas operaciones, la gestión ya acumula USD 321.915.200 en ventas absolutamente transparentes”, destacó el funcionario, y sumó: “Además, la AABE subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El valor base fijado por la Justicia es de USD 182.277. Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado. Fin”.

Lo cierto es que los remates integran el plan de desinversión en activos inmobiliarios que lleva adelante la administración libertaria desde su desembarco para la reducción del patrimonio estatal. Hasta el momento, como informó Adorni, acumula un total de 321.915.200 dólares en ventas de bienes muebles e inmuebles.

Muchos de los inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala, en zonas cotizadas en la ciudad de Buenos Aires. Según establece el decreto 575/2025, el dinero por la venta de tierras ingresa al Tesoro Nacional.

El organismo cuenta además con una unidad ejecutora que apuesta a “optimizar” la administración y el mantenimiento de los bienes observados por la justicia y que posean medidas cautelares de desapoderamiento. Estos se encuentran expuestos en la plataforma de acceso público para facilitar la compra.

