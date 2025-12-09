Personal de casas particulares: el gobierno oficializó un aumento y un extra para diciembre

La nueva escala salarial para las empleadas domésticas en el país.

El Gobierno nacional oficializó este martes los aumentos salariales para empleadas y empleados de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial.

El incremento total será del 2,7%, dividido en dos etapas: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. El acuerdo, que se confirmó con un mes de atraso respecto al plazo inicial, incluye además una suma fija no remunerativa que deberá pagarse en ambos meses y que se incorporará al sueldo básico a partir de enero de 2026.

El monto extra será de $14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana; $9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y $6.000 para quienes tengan menos de 12 horas semanales. Dichos valores se sumarán al salario de noviembre y diciembre, y pasarán a ser parte del sueldo remunerativo desde el próximo año.

Octubre no tendrá actualización salarial, ya que la última suba otorgada fue del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre.

La normativa también fija las nuevas tarifas por hora y por mes según categoría y modalidad. En noviembre, el personal de tareas generales con retiro cobrará $3.095,73 por hora y $379.784,94 al mes, mientras que los supervisores alcanzarán $3.734,78 la hora y $464.904,33 mensuales.

En diciembre habrá un ajuste menor y, con la suma fija incorporada desde enero, la quinta categoría con retiro pasará a $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales.

El aumento impacta también en el personal dedicado al cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores, además de contemplar un adicional del 30% para las zonas desfavorables del sur argentino