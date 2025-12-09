martes 9 de diciembre 2025

Boletín Oficial

Personal de casas particulares: el gobierno oficializó un aumento y un extra para diciembre

El aumento impacta también en el personal dedicado al cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores, además de contemplar un adicional del 30% para las zonas desfavorables del sur argentino.

Por Juan Ortiz
La nueva escala salarial para las empleadas domésticas en el país.

El Gobierno nacional oficializó este martes los aumentos salariales para empleadas y empleados de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial.

El incremento total será del 2,7%, dividido en dos etapas: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre. El acuerdo, que se confirmó con un mes de atraso respecto al plazo inicial, incluye además una suma fija no remunerativa que deberá pagarse en ambos meses y que se incorporará al sueldo básico a partir de enero de 2026.

El monto extra será de $14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana; $9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y $6.000 para quienes tengan menos de 12 horas semanales. Dichos valores se sumarán al salario de noviembre y diciembre, y pasarán a ser parte del sueldo remunerativo desde el próximo año.

Octubre no tendrá actualización salarial, ya que la última suba otorgada fue del 6,5%, distribuida entre julio, agosto y septiembre.

La normativa también fija las nuevas tarifas por hora y por mes según categoría y modalidad. En noviembre, el personal de tareas generales con retiro cobrará $3.095,73 por hora y $379.784,94 al mes, mientras que los supervisores alcanzarán $3.734,78 la hora y $464.904,33 mensuales.

En diciembre habrá un ajuste menor y, con la suma fija incorporada desde enero, la quinta categoría con retiro pasará a $3.250,10 por hora y $398.722,14 mensuales.

El aumento impacta también en el personal dedicado al cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores, además de contemplar un adicional del 30% para las zonas desfavorables del sur argentino

