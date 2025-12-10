Javier Milei cumple dos años como presidente y lo celebró con un contundente mensaje en X

Este miércoles Javier Milei cumple dos años como Presidente de la Nación y en un mensaje publicado en sus redes sociales agradeció el respaldo recibido durante lo que va de su gestión.

Mundial 2026 En el sorteo, Trump le dejó un mensaje a Milei: "Amo a la Argentina, su Presidente está haciendo un muy buen trabajo"

“Muchas gracias por estos dos años!!! La Libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó el jefe de Estado en una publicación en su cuenta en X en la que también adjuntó una foto junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el primer día de gobierno de LLA.

El mensaje fue similar al que había publicado el pasado 19 de noviembre en el segundo aniversario de su victoria en el balotaje de 2023. “Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo”, resaltó en aquella oportunidad.

Además, tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, había renovado su “compromiso” para “implementar todas las reformas de segunda generación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1998703875532923307&partner=&hide_thread=false Muchas gracias por estos dos años !!!

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g — Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025

La agenda de Javier Milei en Noruega

Este miércoles Javier Milei está en Noruega, donde participará de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. La dirigente opositora venezolana no participará del evento ya que no pudo viajar a Oslo y en su lugar estará su hija Ana.

En tanto, tras la ceremonia, Milei tendrá una reunión con el rey de Noruega, Harald V, y más tarde con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

A las 16, el Presidente abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

FUENTE: Crónica